Ante Budimir eleva el vuelo goleando

El delantero internacional con Croacia, Ante Budimir, está de dulce de cara a la portería rival pese a que no ha sido el delantero titular de Osasuna esta temporada. El mirlo blanco ha logrado 7 tantos, marca gol en liga cada 164 minutos.

Ante vino el último día de mercado como un fichaje diferencial, Braulio Vázquez, director deportivo, lo calificó como el “mirlo blanco” por la dificultad de poder tener a futbolistas como él. Vino cedido del Mallorca tras el descenso del equipo y anotar 13 goles (marcaba cada 213 minutos). Los aficionados rojillos se ilusionaron con su llegada. Su debut se hizo esperar, ya que al cerrar su llegada viajó con su selección y tuvo que estar aislado por Covid-19.

Debutó contra el Atlético de Madrid y lo hizo de la mejor manera, con gol. Sin embargo no está contando como titular indiscutible para Jagoba Arrasate. Las declaraciones de Braulio en la presentación del delantero no le han hecho indiscutible en el once titular. Vázquez dijo: “Budimir es un futbolista fantástico. Para mí es un lujo haberlo firmado. El mirlo blanco era un jugador como Ante Budimir”. Sus goles tampoco le están dando esa continuidad deseada, en el último partido, por circunstancias del encuentro y las ventanas de cambios que quedaban, fue sustituido al marcar. No ha tenido suerte como titular en otros partidos como el día del Osasuna-Alavés, tras la expulsión de Rubén Martínez en el minutos 7 de encuentro fue sustituido, en ese tiempo le dio tiempo a lanzar un disparo al poste.





Marcar gol cada 164 minutos en Osasuna es una cifra considerable

Osasuna ha marcado en las 30 jornadas disputadas 25 goles, 7 de ellos han sido anotados por Ante Budimir, lo que supone que el croata ha marcado el 28% de los tantos rojillos. El mirlo blanco ha marcado más de un cuarto de los goles osasunistas sin estar en el once de los que más juegan.

SUS GOLES

Jornada 8. Atlético de Madrid. Suplente. Remate de cabeza a centro de Rubén García

Jornada 13. Valladolid. Titular. Remate de cabeza a centro de Oier Sanjurjo

Jornada 20. Granada. Titular. Doblete. Gol con la pierna izquierda tras un rechace. Gol de cabeza a centro de Kike Barja.

Jornada 22. Eibar. Titular. Gon con el pecho tras un rechace del poste.

Jornada 23. Levante. Suplente. Remate con la pierna izquierda tras un centro de Kike Barja

Jornada 30. Villarreal. Titular. Remate de cabeza a centro de Rubén García





COMPARACIÓN BUDIMIR-CALLERI

El delantero argentino ha sido titular en 19 encuentros de los 30 disputados marcando 4 goles, mientras que el croata estuvo en el once titular en 13 partidos anotando 7 tantos. Calleri juega una media de 62 minutos por partido, mientras que Budimir disputa 52 minutos de media. Jonathan marca gol cada 370 minutos y Ante cada 164.





COMPARACIÓN BUDIMIR-CHIMY

El Chimy Ávila fue una revolución la temporada pasada. Su llegada marcó una temporada en la que el Osasunismo disfrutó y soñó con el argentino. La lesión truncó una progresión que le llevaba a fichar por un grande. Chimy marcó 9 goles en 20 partidos (18 como titular) y acumuló 1588 minutos. Lo que le deja un ratio de gol cada 176 minutos. Budimir mejora sus registros.





COMPARACIÓN BUDIMIR-URBAN

El delantero polaco de Osasuna marcó en la temporada 90-91 13 goles, en la siguiente, en la 91-92 también logró 12 tantos. Una leyenda del osasunismo que ha pasado a la historia y al que en lo referente a la capacidad goleadora, Budimir aguanta la comparación. Urban marcó en la 90-91 cada 229 minutos, mientras que en la siguiente lo hizo cada 237 minutos.





COMPARACIÓN BUDIMIR-ROSADO

El delantero de Huelva tuvo unos registros muy difíciles de superar. En su primer año con Osasuna en Primera marcó 14 goles en 2703 minutos. El delanteró marcó un gol cada 193 minutos. Unas cifras que muchos rojillos no olvidan. Su llegada al equipo la temporada anterior fue una de las revoluciones más destacadas de la historia rojilla. Rosado debutó en la jornada 22, tras disputar 21 partidos y 1671 minutos en los que logró marcar 11 goles. Iván marcó esa temporada en Segunda gol cada 151 minutos. Impresionante.