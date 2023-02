Una aficionada de Osasuna se encuentra con Budimir por la calle: "¿Me puedes llevar al hospital?"

Una aficionada de Osasuna que esperaba un taxi que no llegaba pidió ayuda a Ante Budimir para llegar al hospital. La señora, de 78 años, estaba esperando para acudir a su cita en el hospital, pero el taxi no llegaba y el tiempo se le estaba echando encima. Mientras Mari Carmen esperaba vio un rostro conocido, no era otro que el delantero de Osasuna Ante Budimir.

Apurada por no llegar tarde a la cita médica optó por preguntarle al delantero si era Budimir. Ante respondió de manera afirmativa. "¿Te puedo pedir un favor?" fue la pregunta de la mujer. Ante, con una sonrisa contestó "Depende de cuál señora". Y el favor era este: "Mira Budimir, soy de Osasuna. ¿Me puedes llevar al hospital?". Dicho y hecho. El delantero de Osasuna no lo dudó y le llevo. Mari Carmen, aficionada a Osasuna, le dijo que sus hijos no le iban a creer cuando les dijera que Budimir había sido su chófer improvisado, pero Budimir tenía soluciones para todo. Se hicieron un selfi que probaba su encuentro.





Su hija, ilustradora, compartió con ilustraciones la vivencia de su madre con el delantero rojillo a modo de agradecimientos a todas las personas que le han ayudado: "Lo de Budimir es real (muy bien Osasuna por fichar a personas antes que a estrellas) como podéis ver, pero busco representar a todas las personas que le habéis echado una mano estos meses. Desde la camarera que le ayudaba con la bandeja, al taxista que esperaba pacientemente a que saliera de su vehículo..."