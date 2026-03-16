Tertulión rojillo: La derrota de Osasuna ante la Real Sociedad abre un profundo debate sobre el equipo

La derrota de Osasuna por 3-1 ante la Real Sociedad en el Reale Arena ha abierto un profundo debate en el entorno rojillo. Los analistas de COPE Navarra coincidieron en el diagnóstico general, aunque con matices. Mientras Javier Salvador 'Xaba' afirmó que ganó el mejor, Íñigo Orbaiz calificó el sentimiento de "ilusa decepción" y Julio González recurrió al tópico: "no hay dos sin tres".

Claves de una derrota en el Reale Arena

A pesar del resultado, no todo fue negativo para Osasuna. El periodista Javier Iborra destacó como "lo bueno" del partido, una vez más, a Iker Muñoz. "Volvió a ser el mejor de Osasuna, la mejor noticia, el que cabeceó al palo, el que marcó el gol, el que le puso ganas, el que intentó tirar del equipo", señaló. También hubo una mención positiva para el partido de Valentín Gómez.

En el lado opuesto, Iborra señaló a Sergio Herrera como "lo malo" de la jornada, principalmente por su actuación en el primer gol. Íñigo Orbaiz fue más allá y describió el partido del portero como "infame, y lo siento por la palabra, con el balón en los pies", una crítica que refleja la frustración con el juego de pies del guardameta.

Fue un partido infame, y lo siento por la palabra, con el balón en los pies"

Orbaiz detalló los errores del portero, apuntando a su indecisión en el primer gol, donde "se queda esperando que Catena va a meter el pie". En el segundo tanto, considera que estaba "un poquito mal perfilado". La crítica se extendió a la mala gestión de un saque de banda que precedió al segundo gol, donde Osasuna no fue capaz de poner el balón en campo contrario.

El debate en la portería y el pivote

La actuación de Herrera reabrió el debate sobre su idoneidad para el estilo de juego que propone Alessio Lisci. Orbaiz contrastó su actuación con la de Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, a quien calificó como "una delicia verlo con los pies". La discusión se centró en si se le debe exigir a Herrera un juego para el que quizás no tiene las mejores cualidades o si el equipo debería adaptar su salida de balón.

Otro de los focos de análisis fue el doble pivote. Javier Iborra sugirió que "el tiempo de Torró como titular indiscutible tiene que empezar a entrar en revisión" y que Osasuna debe hacer algo con la dupla Torró-Moncayola, que "no está funcionando". Orbaiz apoyó esta visión, afirmando que el partido no era para Torró, a quien "se le veía la cara de sufrimiento".

También se cuestionó el planteamiento de Alessio Lisci. Orbaiz apuntó que Osasuna "no está preparado para jugarle de tú a tú a ningún equipo que es mejor que él", ya que carece de jugadores agresivos para una presión alta y efectiva. Además, se señaló que es el tercer partido consecutivo en el que el técnico italiano se ve obligado a modificar su plan inicial en el descanso.

La eterna polémica del VAR

Como viene siendo habitual, el arbitraje fue tema de conversación. Javier Iborra calificó la situación como "fea" debido a la incertidumbre que genera el reglamento, especialmente en jugadas como la mano de Mojica. "Es una situación que ya no, es que es fea, porque igual no es mala, yo no digo que esté mal pitado, pero es que te deja siempre una sensación muy fea", lamentó.

Es una situación que ya no, es que es fea, porque igual no es mala, pero te deja siempre una sensación muy fea"

Sobre el VAR, hubo diversidad de opiniones. Julio González opinó que "los equipos como Osasuna no nos tenemos que quejar del VAR". Sin embargo, otros tertulianos abogaron por una simplificación de las normas o la implementación de un sistema de petición de revisiones por parte de los equipos, similar al del tenis, para reducir las polémicas y unificar criterios.

Con la vista puesta en el futuro, el debate concluyó mirando al próximo partido contra el Girona. Los analistas coincidieron en la necesidad de recuperar la mejor versión de jugadores clave como Aymar Oroz, a quien se le exige más protagonismo en la creación. Se planteó la posibilidad de arriesgar con nuevas disposiciones tácticas, como Aymar de pivote, ahora que la permanencia parece encarrilada y Europa una meta lejana pero posible.