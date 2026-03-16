16 MARZO 2026 | EL MUÑIDOR

Disfrutamos de una tertulia muy interesante, llena de protagonistas y amigos de Moral, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín y Cristina Almodóvar, invitamos a la mesa a D. Miguel Ángel Jiménez Salinas, párroco de la localidad y a varios miembros de la formación musical, D. Jesús Carnicer, D. Isamel Fernández y D. Julio Cerros, herederos de un sueño que cumple 20 años de historia y que nos abren las puertas de su segunda casa.

Conocemos un poco más de la Semana Santa de Moral de Calatrava, con D. Roque Antonio Pérez, Presidente de la Junta de Hermandades de la Semana Santa de Moral y Presidente de la Hermandad de la Flagelación, primera cofradía que acompañó la AM Redentor. Y también, hablamos con D. Sebastián Aldavero, de la Hermandad de Ntro Padre Jesús Nazareno y el Santo Sepulcro de Moral y con D. José Antonio Valencia, secretario de la Compañía Romana de Moral.

Repasamos la agenda provincial y local de la mano de nuestros colaboradores, y por supuesto, nuestro compañero Paco García Simal nos ilustrará con sus Efemérides cofrades, muy relacionadas con el lugar donde nos encontramos.

Y como siempre, gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores 2026; Clínica Dental Anaya & Robles, Tasalex, Carlos Mesón Envero by Carlos Raez, Tallista Jose Angel Banegas, Tourvacaciones, Martín Sobrino Abogados, Aismor, Clinica Synergies, Efizienta, Abanova Studio, ES Puente del Ave, Publysport, El Florista Encantado, Asador El Chico, La Consentida by María López, Fortrade y Toyota.