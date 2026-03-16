La Euroliga no solo le pasó factura a Valencia Basket en su liga doméstica

Valencia Basket jugó en Tenerife sin mucha energía y los tinerfeños le pasaron por encima 89-71. No hubo partido, de hecho, Pedro Martínez lo percibió incluso antes del salto inicial. "Ellos han jugado mucho mejor y nos han superado claramente. Por cómo he visto yo que hemos hecho un poco el calentamiento, por cómo lo ha hecho Tenerife, pues ya he tenido una mala sensación. Ya he tenido una mala sensación antes de empezar el partido de que no estábamos muy metidos. Esto no es una crítica hacia los jugadores, es mi principal responsabilidad. No hemos hecho una buena preparación del partido y evidentemente soy muy crítico, pero principalmente conmigo", concluyó el técnico taronja en la sala de prensa del Pabellón Insular Santiago Martín.

La derrota en Tenerife no gustó en el entorno por el cómo, porque el Valencia Basket esta temporada ha a costumbrado a sus aficionados a estar entre los mejores, a competir siempre, o casi siempre. En contadas ocasiones este equipo que está cuarto en la Euroliga (20/11) y segundo en la ACB (16/6) ha mostrado poca tensión competitiva. Tres precedentes con síntomas similares de fatiga competitiva podemos encontrar en la 25/26.

El primero, en noviembre, fue en Granada (85-79), viniendo de Kaunas, donde no se acabó de jugar bien (86-77). El segundo, a mitad diciembre, con la visita a UCAM Murcia, saldada con una derrota sin paliativos, 92-80, tras dos duras visitas a Maccabi (85-82) y a Olympiakos (92-99). El tercero, en Badalona (90-87), después de otra doble semana europea a domicilio (Anadolu y Hapoel). Tres partidos en los que se fue siempre a remolque. Los granadinos estuvieron 38 minutos por delante, con una ventaja de hasta 16 puntos, y, ante los murcianos, el déficit llegó a ser de 17 abajo, yendo 28 minutos por detrás. Es cierto, que los catalanes nunca tuvieron más de diez puntos de renta y los taronja tuvieron pelota para forzar la prórroga.

Cuesta encontrar encuentros en los que Valencia Basket no plantara batalla o vendiera cara su piel. Mónaco en el Principado o en Madrid en ACB, donde se empezó ganando por 17 y se llegó a estar veinte abajo. Quizás en Tenerife, por venir de perder también contra el Real en Euroliga, se vio el partido más desdibujado. Pero fue algo repetido en el fin de semana para los clubes que participan en la máxima competición continental.

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En la LNB ProAM francesa hubo triplete de derrotas. Mónaco cayó contra el Nancy (86-94), ASVEL en la pista del Bouzalac (72-67) y Paris contra el Gravelines-Dunkerque (109-115). En Alemania, el Bayern de Múnich perdió el derbi bávaro en Bamberg (97-93). De los españoles, únicamente el Real Madrid, que recibió al Força Lleida, salvó el resultado. El FC Barcelona perdió en Badalona ante el Joventut (84-72) y también Baskonia en Burgos (107-96). En la Liga Adriática, el Estrella Roja cayó contra Dubai en Sarajevo (114-91) y Olimpia Milano ante Virtus en Bolonia (104-94). Cierto es que era duelo de Euroligas en liga local.

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Pero son nueve derrotas de equipos de la máxima competición y nueve victorias: Partizan le ganó al Cedevita (86-70), Fenerbahce en Büyükçekmece ante el colista (85-91), Anadolu a Besiktas (89-80), Zalgiris al BC Rytas (98-81), Panathinaikos al AEK (107-78), Olympiakos al Panionios (71-79)... más las ya contadas de Real Madrid, Virtus Bolonia y Dubai Basketball. Teniendo en cuenta que dos equipos, Hapoel y Maccabi de Tel Aviv, no jugaron por el conflicto bélico, el porcentaje de victorias/derrotas es del cincuenta por ciento.

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Así de complicado es alternar la Euroliga con la liga local, más para los españoles que disputan la ACB, la más competida del continente. Por eso, a pesar de la fatiga competitiva mostrada en Tenerife, hay que poner en valor lo conseguido hasta el momento y mirar con determinación los 19 partidos (7 europeos y 12 en ACB) que quedan por delante para apurar la temporada regular. Este Valencia Basket merece ese crédito y hasta paciencia para que el Roig Arena, el jueves ante el FC Barcelona, empuje con la energía que pudiera necesitar su equipo.