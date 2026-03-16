Zvonimir Ostoic, 'Z', hace historia con un doblete para la Falla Espartero

La comisión Espartero-Ramón y Cajal está de celebración. La falla ha conseguido un doblete histórico al hacerse con el primer premio de la sección especial infantil y el Ninot Indultat de 2024, un hito que no lograba desde hace 33 años. En el programa Mediodía Cope Más Valencia, con Carles Villeta, los protagonistas han compartido una alegría desbordada que se vive en toda la plaza.

El regreso a la esencia de la falla

El presidente de la comisión, José Vicente Gómez, ha explicado que este premio es el resultado de una apuesta por la autenticidad. "Llevamos años reivindicando esa figura, tratando de volver otra vez a la esencia de lo que es la falla infantil", ha afirmado. Según Gómez, la clave es crear monumentos con una historia que se pueda leer fácilmente y que conecten con el niño que todos llevamos dentro.

Este es el primer premio número 13 para la comisión, que revive los laureles de los años 80 con figuras como Juan Canet. La elección del artista Zvonimir Ostoic, conocido como Zeta, fue una decisión meditada: "Apostamos por él, pero él también ha apostado por nosotros. Al final ha sido una cosa de dos", ha confesado el presidente sobre el trabajo conjunto.

Un 'valenciano de adopción' que triunfa desde la ópera

Zvonimir Ostoic, el artista detrás del éxito, se ha mostrado exultante. "Estoy muy alegre, porque la comisión ha confiado en mí", ha declarado, reconociendo que para él significa "entrar en especial por la puerta ancha, con este premio ha sido una alegría muy grande".

Entrar en especial por la puerta ancha, con este premio ha sido una alegría muy grande" Zvonimir Ostoic Artista

Este 'valenciano de adopción', que lleva 24 años en Valencia, aterrizó en las Fallas hace 16 años desde el mundo de la ópera en el Palau de les Arts. Artistas como Algarra o Paco López le apadrinaron y, según cuenta, se enamoró de la fiesta. Ostoic cree que su visión puede enriquecer la tradición:

Todavía hay mucho que aprender y mucho que aportar a las fallas" Zvonimir Ostoic Artista

El secreto es el trabajo en equipo

Ostoic ha destacado que el éxito es fruto del trabajo en equipo. Ha elogiado a su diseñador, Ramón Pla, a quien ha calificado de "genio", y a todo su taller. Aunque se siente más cómodo "en la pintura y en los acabados, que es el sello del taller", insiste en que la clave es la colaboración y el esfuerzo constante.

Con el doblete infantil ya en el casal, la comisión no se detiene. "Anoche jugamos un partido y ganamos una final, pero hoy tenemos otro partido", ha advertido José Vicente Gómez. La ambición es máxima de cara al veredicto del jurado de la falla grande: "No vamos a salir a nada más que a ganar".