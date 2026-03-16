El nuevo cuartel de la Policía Local de Cartagena en los Dolores estará operativo este año

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha visitado las obras del nuevo cuartel de la Policía Local en Los Dolores, una infraestructura que entrará en funcionamiento a lo largo de este mismo año. El avanzado estado de ejecución del inmueble permitirá dar cobertura a toda la zona norte del municipio, una de las áreas con mayor concentración de población.

Un plan de tres nuevos cuarteles

Este nuevo cuartel se enmarca en el plan de infraestructuras policiales que el consistorio está desarrollando en la presente legislatura. Se trata del segundo de tres cuarteles previstos, tras la inauguración el año pasado del de Cuesta Blanca, que presta servicio en la zona oeste. El tercero será el proyectado para La Aljorra, cuyas obras comenzarán el próximo año con una inversión total de 1.250.000 euros.

“Este cuartel nos va a permitir prestar un mejor servicio de seguridad a Los Dolores y a todos los barrios en donde se concentra una gran parte de la población. Era nuestro compromiso y estamos cumpliendo”, ha declarado la alcaldesa. Arroyo ha destacado que estas actuaciones responden al objetivo de lograr que la Policía Local tenga presencia real en todo el término municipal con infraestructuras modernas.

Plantilla completa y unidades especializadas

La apuesta por la seguridad también incluye el refuerzo de la plantilla de la Policía Local de Cartagena, que según fuentes municipales está hoy completa con 4 comisarios, 5 inspectores, 27 subinspectores y 269 agentes. A esta cifra se suman 38 nuevas plazas ya convocadas para seguir reforzando los cuadros y responder a las necesidades del municipio.

En paralelo, se han impulsado unidades específicas como la de seguridad ciudadana, policía administrativa y judicial. También se han incorporado una unidad de drones, una unidad canina para la detección de sustancias y una brigada de medios acuáticos para reforzar la actuación en el litoral.

El objetivo, ha señalado la alcaldesa, es contar con “una policía del siglo XXI, preparada para los desafíos de hoy y de mañana, con especial atención a la ciberdelincuencia, las nuevas formas de violencia y la coordinación en emergencias”.

Modernización tecnológica

“Nuestro compromiso es mejorar la seguridad con más efectivos, más personal y también con mejores medios. Y estamos cumpliendo”, ha afirmado la alcaldesa. Estas actuaciones cuentan con financiación de la Comunidad Autónoma a través del plan de barrios y diputaciones y la estrategia ‘Más Seguridad’, complementada con presupuesto municipal.