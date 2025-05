Sigue minuto a minuto en Tiempo de Juego el Alavés - Osusuna con Europa en juego para los rojillos

Pamplona - Publicado el 24 may 2025, 19:30

Osasuna viaja a Mendizorroza arropado por su afición para medirse a un Alavés salvado, que no se juega nada, con el objetivo de ganar y esperar que no lo hagan Celta o Rayo para meterse en Europa. Los de Vicente Moreno no dependen de ellos mismos y vivirán una jornada de las de toda la vida pendientes de la radio.

El sábado 24 de mayo a las 21:00 horas, el estadio Mendizorroza de Vitoria será el escenario de un encuentro especial entre el Deportivo Alavés y el Club Atlético Osasuna, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports. El partido no solo marcará el cierre de la temporada para ambos equipos, sino que para los locales será una fiesta de celebración tras asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El Deportivo Alavés llega a este compromiso con la moral por las nubes tras su triunfo ante el Real Valladolid (0-1), que les permitió sellar matemáticamente la salvación en la penúltima jornada. Este logro supone la vigésima temporada del club babazorro en Primera División, un motivo más que suficiente para que el club haya organizado una serie de actividades festivas desde las 18:00 horas en los alrededores del estadio, pensadas tanto para niños como para mayores, y que culminarán tras el pitido final con un espectáculo conjunto entre afición y equipo.

En el plano deportivo, el técnico local podría aprovechar la ausencia de presión para dar minutos a jugadores que han tenido menos protagonismo durante la campaña. El delantero Kike García, autor de 13 goles en Liga, podría despedirse del club tras una temporada sobresaliente, mientras que Carlos Vicente también ha sido clave en la permanencia con un rendimiento destacado.

Por su parte, Osasuna llega a Mendizorroza con la motivación de luchar por una plaza europea. El conjunto navarro viene de vencer al RCD Espanyol (2-0) en la jornada anterior, sumando así tres puntos vitales para sus aspiraciones continentales. El equipo de Vicente Moreno tiene la baja de Kike Barja, y en el centro del campo podría entrar Moncayola en lugar de Pablo Ibáñez.

El delantero croata Ante Budimir es el hombre en forma del equipo rojillo, con tres goles en las últimas tres jornadas y un total de 21 goles en la temporada. Su rendimiento ha sido fundamental para que Osasuna siga con opciones de soñar con Europa. Otro jugador a seguir es Aimar Oroz, que ha sumado una media de puntos muy destacada en las principales plataformas de fantasy, demostrando su importancia en el centro del campo navarro.

El partido promete ser atractivo para los aficionados, ya que ambos conjuntos llegan con mentalidad ganadora tras sus respectivos triunfos en la jornada anterior. Alavés buscará cerrar la temporada en casa con una victoria y una celebración inolvidable, mientras que Osasuna necesita los tres puntos para intentar colarse en las plazas europeas.

El ambiente en Mendizorroza estará cargado de emoción, no solo por lo que ocurra sobre el césped, sino también por la fiesta organizada por el club babazorro. Desde el parking del estadio hasta el propio campo, los aficionados disfrutarán de actividades lúdicas y compartirán el éxito de la permanencia con los jugadores, en una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los albiazules.

En definitiva, el Alavés-Osasuna de este sábado será mucho más que un partido de fútbol: será el broche de oro a una temporada de esfuerzo y superación para los locales, y una oportunidad de oro para los visitantes de seguir soñando con Europa. Todo ello, en un ambiente festivo y familiar en el corazón de Vitoria.