¿Quién es y cómo juega Sergio Carreira, el lateral derecho del Celta que puede fichar Osasuna?

Pamplona - Publicado el 21 may 2025, 14:16

El Club Atlético Osasuna tiene una jornada por delante para conocer si el equipo disputará la próxima temporada competición europea. El equipo rojillo necesita ganar y que Celta de Vigo y/o Rayo Vallecano no logren ganar a Getafe y Mallorca respectivamente. Con todo en juego, el club tiene que seguir trabajando en preparar la próxima temporada. Alessio Lisci y Sergio Carreiro son dos de los que podrían llegar.

Pero el mercado de fichajes no es lo único que se trata en los despachos, Osasuna tiene pendiente decidir qué hacen con el recurso que pueden poner en el TAD por la posible alineación indebida de Íñigo Martínez con el Barça. El club rojillo decidirá al terminar la temporada y en función de lo que se juegue, la clave es que consideran que tienen la razón y que se la darían. Las dos llaves que tiene Osasuna para ir a Europa: ganar al Alavés y que el TAD le de la razón con el Barça. SABER MÁS

A falta de resolver la temporada y si van al TAD el mercado de fichajes está muy cerca de abrirse. Vicente Moreno no seguirá en el banquillo de Osasuna y el casting está abierto. Uno de los que suena con fuerza es Alessio Lisci, pero tienen varias vías abiertas, incluso algún nombre con amplia experiencia, el banquillo de Osasuna es apetecible y están recibiendo muchos ofrecimientos.

aSÍ VE SANTI PEÓN A SERGIO CARREIRA

Osasuna está tratando de reforzar el lateral derecho. Jesús Areso podría salir, Rubén Peña termina contrato, Iker Benito regresa cedido... Y en ese baile de nombres parece que toma más fuerza Sergio Carreira, por delante de Valentín Rosier. El lateral del Celta termina contrato, al igual que el del Leganés.

Santi Peón cree que el fichaje sería "factible" y explica que "el chaval termina contrato el 30 de junio y me consta que llevan tiempo hablando, pero de momento, no se ponen de acuerdo. Es verdad que la intención de Sergio, la primera intención de Sergio es quedarse, porque aquí todos los chavales conocen a Claudio, Claudio les ha dado la oportunidad, Claudio va a liderar el proyecto de la próxima temporada, en el que va a ser en principio la última de Iago Aspas como futbolista en activo".

Peón afirma que "el Celta tiene opciones de jugar competición europea, pero estamos ya a finales de mayo y, de momento, no han sido capaces de llegar a un acuerdo para cerrar la negociación de Sergio Carrera".

Sobre cómo es el futbolista, lo define así: "Es un pedazo de futbolista, es un pedazo de lateral derecho o de carrilero, que es donde más le estamos viendo con Claudio esta temporada, al que ya seguíamos muchos desde hace tiempo, porque ya desde juvenil y en el equipo filial ha hecho cosas realmente interesantes, que en los últimos años no ha tenido la suerte, porque los entrenadores que ha pasado antes que Claudio por el banquillo de primer equipo, no le han dado la oportunidad merecida, ahora eso sí sucede con Claudio. El chaval ha demostrado que vale, lo único que le falta es ese poso de decir, bueno, pues 'ya he cumplido mi primera temporada a todos los efectos como jugador de primera división', y a partir de ahora".

"Creo que tiene un techo elevadísimo, yo creo que ni él mismo sabe cuál es su techo, me parece un jugador muy bueno, con mucha proyección en ataque, bien defensivamente, a mí me parece un pepino de lateral derecho. Es un jugador que se parece a Rubén Peña más que a Jesús Areso" concluía Santi Peón.

opinión de carlos ganga y santi peón

MÁS DEL MERCADO

Unai García se despidió de El Sadar y los rojillos necesitarán un central. Rubén Peña y José Arnaiz terminan contrato y no hay noticias de que hayan comenzado negociaciones. Pablo Ibáñez rechazó las tres ofertas de renovación y todo apunta a que firmará por el Alavés un contrato de larga duración.

mercado 5Posibles fichajes

Además, hay que sumar del fin de la cesión de Bryan Zaragoza y que Asier Osambela pasa a formar parte de la primera plantilla. Con este panorama, Osasuna deberá hacer cerca de cinco incorporaciones en este mercado. Uno de los que suena para el lateral derecho, además del regreso de Iker Benito, es Sergio Carreira, que parece que ha tomado la delantera al jugador del Leganés, Valentín Rosier.

A todo esto, faltaría por resolver la situación de Jesús Areso, que parece que es viable que salga este verano a cambio de la cláusula de rescisión. El lateral derecho podría dejar en las arcas rojillas 12 millones de euros. Los Aimar Oroz, Enzo Boyomo o Ante Budimir suenan para otros equipos, aunque no hay nada concreto, de momento.

Sergio Carreira en X: @seeercv7 Sergio Carreira, lateral derecho del Celta de Vigo

CARRERA DE SERGIO CARREIRA

La cantera del RC Celta de Vigo sigue siendo una de las más prolíficas del fútbol español, y uno de sus últimos grandes exponentes es Sergio Carreira Vilariño. Nacido en Vigo el 13 de octubre de 2000, Carreira se ha consolidado como una de las promesas más firmes del club gallego, destacando por su polivalencia, proyección ofensiva y madurez táctica a pesar de su juventud.

Desde sus primeros pasos en el fútbol base del Celta, Carreira demostró una notable capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en la banda derecha, actuando tanto de lateral como de carrilero o interior, lo que le ha permitido ganar minutos y experiencia en las distintas categorías del club.

Su debut profesional llegó en la temporada 2018-19 con el Celta B en Segunda División B, donde rápidamente se ganó la confianza de sus entrenadores y se convirtió en un fijo en el once inicial. El 25 de noviembre de 2018, Carreira disputó su primer partido entrando como sustituto, marcando el inicio de una carrera ascendente.

El salto al primer equipo se produjo el 19 de diciembre de 2019, cuando debutó en la Copa del Rey frente al CD Peña Azagresa, aprovechando la oportunidad tras la lesión de un compañero. Su primer partido en LaLiga llegaría meses después, el 17 de octubre de 2020, ante el Atlético de Madrid, donde fue titular y mostró personalidad ante uno de los rivales más exigentes del campeonato.

A partir de la temporada 2021-22, Carreira pasó a formar parte de la primera plantilla del Celta, renovando su contrato hasta 2025. Sin embargo, en busca de minutos y crecimiento, el club decidió cederlo al CD Mirandés en Segunda División, donde acumuló más de 3.000 minutos en 38 partidos, consolidándose como uno de los laterales más fiables de la categoría.

LaLiga Los jugadores del Celta festejan el gol que abrió el marcador frente al Rayo, de Marcos Alonso desde el punto de penalti

Las siguientes campañas fueron clave para su desarrollo. Primero, recaló en el Villarreal B, donde continuó sumando experiencia en el fútbol profesional. Posteriormente, defendió los colores del Elche CF, también en la división de plata, antes de regresar a Vigo para afrontar el reto de asentarse definitivamente en la élite.

En la temporada 2024-25, Carreira ha disputado 14 partidos oficiales con el Celta, acumulando 796 minutos y aportando dos asistencias, lo que demuestra su capacidad para incorporarse al ataque y generar peligro desde la banda derecha. Sus estadísticas reflejan un alto porcentaje de acierto en el pase (79,47%) y una notable capacidad defensiva, con 10 entradas ganadas y 25 duelos individuales ganados.

El dorsal número 5, habitual en sus últimas temporadas, se ha convertido en sinónimo de seguridad y compromiso en la zaga celeste. Carreira destaca por su anticipación, velocidad y buen manejo de balón, cualidades que le han permitido destacar en partidos clave y ganarse la confianza tanto de técnicos como de la afición.

Además de su rendimiento en defensa, Sergio Carreira ha mostrado una evolución notable en su faceta ofensiva. Sus incorporaciones al ataque, centros precisos y capacidad para asistir a sus compañeros lo han convertido en un recurso valioso para el esquema del Celta, especialmente en partidos donde se requiere profundidad por las bandas.

A sus 24 años, el futbolista vigués representa el perfil de jugador moderno: intenso, polivalente y con mentalidad ganadora. Su progresión ha sido reconocida tanto a nivel interno como externo, siendo considerado uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol español.

El futuro de Carreira parece ligado al Celta, al menos hasta 2025, año en el que finaliza su contrato actual. El club confía en que siga creciendo y se convierta en un referente para las nuevas generaciones de la cantera celeste, manteniendo viva la tradición de apostar por el talento local.

RC Celta Piña de los jugadores del Celta antes de un encuentro

En definitiva, Sergio Carreira es un ejemplo de trabajo, sacrificio y pasión por los colores del Celta de Vigo. Su carrera futbolística, marcada por la constancia y la superación, es motivo de orgullo para el club y para la afición, que ve en él a uno de los pilares del presente y del futuro del equipo gallego.

“Carreira es un jugador que representa los valores del Celta: humildad, esfuerzo y compromiso con la camiseta”, destacan desde el club, convencidos de que su proyección no tiene techo.

Con su nombre ya asentado en la élite, Sergio Carreira afronta el reto de seguir creciendo y consolidarse como uno de los mejores laterales derechos del fútbol español, llevando siempre a Vigo y al Celta en el corazón.

MOMENTOS CLAVE EN SU CARRERA

Sergio Carreira, lateral derecho del RC Celta de Vigo, ha vivido una trayectoria marcada por varios momentos determinantes que han definido su progresión en el fútbol español. Estos son los hitos más relevantes de su carrera:

Debut con el Celta B : Carreira dio sus primeros pasos en el fútbol profesional el 25 de noviembre de 2018, entrando como sustituto en un partido de Segunda B frente al Internacional de Madrid. Este estreno supuso su salto desde la cantera al filial celeste, donde empezó a destacar por su polivalencia y proyección ofensiva.

: Carreira dio sus primeros pasos en el fútbol profesional el 25 de noviembre de 2018, entrando como sustituto en un partido de Segunda B frente al Internacional de Madrid. Este estreno supuso su salto desde la cantera al filial celeste, donde empezó a destacar por su polivalencia y proyección ofensiva. Primer partido con el primer equipo : El 19 de diciembre de 2019, Carreira debutó con el primer equipo del Celta en Copa del Rey ante el CD Peña Azagresa, aprovechando la lesión de un compañero para sumar minutos en una competición oficial.

: El 19 de diciembre de 2019, Carreira debutó con el primer equipo del Celta en Copa del Rey ante el CD Peña Azagresa, aprovechando la lesión de un compañero para sumar minutos en una competición oficial. Estreno en LaLiga : El 17 de octubre de 2020, Carreira debutó en la máxima categoría del fútbol español como titular ante el Atlético de Madrid. Pese a la derrota, firmó un partido notable y demostró personalidad, incluso generando una de las ocasiones más claras del encuentro para el Celta .

: El 17 de octubre de 2020, Carreira debutó en la máxima categoría del fútbol español como titular ante el Atlético de Madrid. Pese a la derrota, firmó un partido notable y demostró personalidad, incluso generando una de las ocasiones más claras del encuentro para el Celta Primer gol en Primera División : Uno de sus momentos más recordados fue el gol que marcó ante el Levante en la temporada 2020/2021, que supuso el empate para el Celta y su estreno goleador en LaLiga, consolidando su presencia en el primer equipo.

: Uno de sus momentos más recordados fue el gol que marcó ante el Levante en la temporada 2020/2021, que supuso el empate para el Celta y su estreno goleador en LaLiga, consolidando su presencia en el primer equipo. Cesiones clave para su desarrollo : En la temporada 2021-22, tras renovar su contrato hasta 2025, el Celta decidió cederlo al CD Mirandés en Segunda División, donde acumuló más de 3.000 minutos en 38 partidos, afianzándose como titular y ganando experiencia en el fútbol profesional. Las siguientes campañas también jugó cedido en el Villarreal B y el Elche, donde continuó su crecimiento.

: En la temporada 2021-22, tras renovar su contrato hasta 2025, el Celta decidió cederlo al CD Mirandés en Segunda División, donde acumuló más de 3.000 minutos en 38 partidos, afianzándose como titular y ganando experiencia en el fútbol profesional. Las siguientes campañas también jugó cedido en el Villarreal B y el Elche, donde continuó su crecimiento. Regreso y consolidación en el Celta : Tras sus cesiones, Carreira regresó al Celta y, a base de paciencia y trabajo, fue ganando protagonismo en el primer equipo. Su rendimiento en la temporada 2024-25, especialmente tras aprovechar las oportunidades por lesiones y bajas de compañeros, le permitió encadenar titularidades y firmar actuaciones destacadas, como su asistencia a Pablo Durán en Mestalla y su aportación en la victoria ante Osasuna.

: Tras sus cesiones, Carreira regresó al Celta y, a base de paciencia y trabajo, fue ganando protagonismo en el primer equipo. Su rendimiento en la temporada 2024-25, especialmente tras aprovechar las oportunidades por lesiones y bajas de compañeros, le permitió encadenar titularidades y firmar actuaciones destacadas, como su asistencia a Pablo Durán en Mestalla y su aportación en la victoria ante Osasuna. Partidos clave en 2025 : A principios de 2025, Carreira encadenó tres partidos completos como titular ante Athletic, Alavés y Valencia, mostrando una gran evolución tanto en defensa como en ataque. Su capacidad para desbordar y asistir fue fundamental en estos encuentros, consolidándose como una opción fiable para el lateral derecho.

: A principios de 2025, Carreira encadenó tres partidos completos como titular ante Athletic, Alavés y Valencia, mostrando una gran evolución tanto en defensa como en ataque. Su capacidad para desbordar y asistir fue fundamental en estos encuentros, consolidándose como una opción fiable para el lateral derecho. Reconocimiento y confianza del cuerpo técnico : El técnico Claudio Giráldez apostó por Carreira en partidos importantes, como el enfrentamiento ante la Real Sociedad en diciembre, donde fue titular y el Celta logró una victoria de prestigio. Su rendimiento en partidos exigentes, como contra el Real Madrid, donde tuvo que frenar a jugadores de talla mundial, fue especialmente valorado por el club y la afición.

: El técnico Claudio Giráldez apostó por Carreira en partidos importantes, como el enfrentamiento ante la Real Sociedad en diciembre, donde fue titular y el Celta logró una victoria de prestigio. Su rendimiento en partidos exigentes, como contra el Real Madrid, donde tuvo que frenar a jugadores de talla mundial, fue especialmente valorado por el club y la afición. Superación de la competencia interna : A pesar de la dura competencia en el lateral derecho con jugadores como Mingueza y Hugo Álvarez, Carreira supo esperar su momento y aprovechar las oportunidades, demostrando madurez y resiliencia en una plantilla exigente.

: A pesar de la dura competencia en el lateral derecho con jugadores como Mingueza y Hugo Álvarez, Carreira supo esperar su momento y aprovechar las oportunidades, demostrando madurez y resiliencia en una plantilla exigente. Debut en Balaídos y comunión con la afición: Uno de los momentos más emotivos para Carreira fue su debut en Balaídos en una victoria ante el Valencia, en un ambiente festivo por el 101 aniversario del club. El jugador destacó la importancia del apoyo de la afición y la confianza del cuerpo técnico, señalando este partido como un punto de inflexión en su carrera.

Estos momentos clave han marcado la trayectoria de Sergio Carreira, un futbolista que ha sabido combinar paciencia, trabajo y talento para consolidarse en el fútbol español y convertirse en una de las grandes promesas del Celta de Vigo.