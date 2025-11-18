Josan González pone el foco en la "identidad" de ElPozo tras el empate ante Palma

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha analizado el empate (2-2) cosechado en la pista del Palma Futsal, un resultado que pone fin a una racha de nueve victorias consecutivas. El técnico calificó el punto como "justo" por lo visto en la pista, aunque reconoció tener un "sabor agridulce" por cómo se dio el final del partido.

Un partido con dos caras

El entrenador describió "dos tiempos muy diferentes". En la primera mitad, su equipo empezó bien pero se fue "diluyendo" por la presión local. "No nos han dejado jugar cómodos, no hemos estado bien con el balón", admitió. A pesar de ello, destacó el papel del portero Enrique, que con hasta "cuatro intervenciones de uno contra el portero" consiguió "llegar con vida al descanso".

Sin embargo, la segunda parte fue muy distinta. "Hemos sido totalmente dominadores", afirmó González. Aunque el equipo local también tuvo una oportunidad clara para llevarse la victoria al final, el técnico considera que el reparto de puntos fue el resultado más lógico tras "un partido muy muy igualado y muy bonito para el espectador".

La identidad como bandera

Más allá del resultado, Josan González puso el foco en la mentalidad de su plantilla, rechazando cualquier tipo de justificación por el cansancio. "No tenemos excusa para nada", sentenció, aludiendo al viaje a Palma el mismo día del partido. Para el técnico, la clave está en el compromiso del grupo: "No hay nada más poderoso que la identidad. Somos dueños de nuestra identidad".

No hay nada más poderoso que la identidad" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida

El entrenador también habló de la imagen que proyecta el equipo, que está "recuperando el respeto que siempre ha tenido ElPozo". González señaló que su objetivo es que el club vuelva a ser un equipo al que "da miedo jugar contra él", reconociendo al mismo tiempo que Palma Futsal "se sentó a comer en la mesa de los grandes" hace ya años.

Nombres propios

En el plano individual, González destacó el gran momento de forma de Marcel, que volvió a marcar por cuarto partido consecutivo. "Ha vuelto el Marcel de antes de la lesión y está siendo determinante", aseguró. También tuvo palabras de elogio para Ricardinho, a quien considera uno de los "fichajes estrella" tras recuperar su mejor versión, y para el trabajo de todo el equipo.

Finalmente, aunque el equipo aún no está matemáticamente clasificado para la Copa de España, el técnico recordó el "sufrimiento de la temporada pasada" para poner en valor la situación actual. Pese a la mejoría, mantiene los pies en el suelo: "No hemos hecho absolutamente nada, pero estamos sembrando para hacer algo muy importante".