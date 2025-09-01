Sergio Herrera, portero de Osasuna, sobre el VAR y el penalti a Víctor Muñoz: "Ha entrado por penaltis más grises que este"

El portero de Osasuna Sergio Herrera reconoció que a su equipo le faltó "un poquito más" en la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-0).

Herrera señaló, en declaraciones a Movistar, que su equipo asumió que sería un duelo duro: "Sabíamos que sería complicado y hemos entrado mal al partido".

Respecto a la ocasión fallada por Catena en el tiempo añadido, el meta no pudo verla desde su posición: "Pero el campo está fatal, no está del todo regular. Igual el balón ha botado mal. Una pena porque era muy clara al final para el 1-1, una lástima".

Preguntado sobre un posible penalti a Víctor Muñoz, el portero de Osasuna apuntó que en una charla con los árbitros al principio del curso les trasladaron que el VAR "iba a entrar menos", algo que le parece "perfecto". Pese a todo, dijo que el VAR "ha entrado por penaltis más grises que este".