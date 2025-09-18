Osasuna trata de asegurar su futuro atando a Braulio Vázquez y Cata: "No hay ningún problema, todo está hablado"

En la información deportiva de 'Deportes COPE Navarra', con José Javier Iso, la actualidad de Osasuna ocupa el foco principal. Los rojillos han completado una nueva sesión de trabajo en Tajonar para continuar con la preparación del partido ante el Villarreal, que se disputará el sábado a las 18:30 en el estadio de la Cerámica. Braulio y Cata, la dirección deportiva rojilla, termina contrato en junio de 2026, Osasuna busca hacer oficial una renovación que siga dando estabilidad y crecimiento al club.

La sesión ha incluido ejercicios de activación, trabajo táctico y fútbol-tenis, mientras que Aimar Oroz continúa con su proceso de recuperación. El equipo completará su preparación este viernes con un entrenamiento a puerta abierta. Con la lesión del 10 rojillo, los focos apuntan a Moi Gómez para saber si podrá participar en el partido en la posición de Aimar.

Acuerdo clave para el futuro del club

En el plano institucional, Osasuna y el Ayuntamiento de Pamplona han renovado su contrato de patrocinio por tres temporadas, hasta la campaña 27-28. El presidente del club, Luis Sabalza, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, y la concejala de Deporte, Maider Beloki, han refrendado el acuerdo esta mañana. Según lo establecido en el texto, el consistorio aportará 100.000 euros al club por temporada.

A cambio de esta aportación, Osasuna se compromete a insertar el logo y la marca de Pamplona en diversos soportes del club y del estadio. Entre ellos destacan los vomitorios, los videomarcadores o la trasera del autobús oficial. Además, el acuerdo recoge la disponibilidad de miembros de los equipos masculino, femenino y Genuine para diferentes actos.

La continuidad de Braulio Vázquez, encarrilada

Otro de los frentes abiertos en el club es la renovación de Braulio Vázquez y Cata, que finalizan su contrato esta temporada. A pesar del conocido interés de equipos de Primera División por el director deportivo, su negativa a dejar Pamplona ha sido una constante. Según ha podido saber José Javier Iso, parece que la tranquilidad es la nota dominante en este asunto.

No hay ningún problema, todo está hablado"

Desde el club le han que "no hay ningún problema, todo está hablado" y que hay un claro entendimiento entre las partes. Le han insistido en que solo falta la firma, que se producirá cuando Braulio y Cata lo deseen, y que "no hay ningún problema ni gran diferencia económica para la renovación ya acordada", despejando las dudas sobre la continuidad del arquitecto del proyecto deportivo rojillo.

Braulio Vázquez y Cata (José Antonio Prieto), han sido los encargados de crear y asentar este proyecto deportivo. El deseo del club es que renueven y sigan llevando el timón de la parcela deportiva rojilla.

SABALZA HASTA 2029

Luis Sabalza estará en el presidencia del Club Atlético Osasuna hasta 2029. Un camino que espera recorrer junto a Braulio Vázquez. Sabalza y Braulio han logrado juntos un ascenso de Osasuna, una clasificación europa, jugar una final de Copa del Rey y jugar una Supercopa de España. La pareja Braulio y Cata han vinculado en más de una ocasión su continuidad a Sabalza, incluso han tenido ofertas para salir y no lo han hecho. Todo apunta a que el acuerdo está muy cercano y podría ser oficial en breve.

Bajo el mandato de Luis Sabalza se ha logrado reconstruir el club, así como cambiar la imagen de Osasuna de cara al exterior dañada por juicios y acusaciones. Osasuna ha pasado de estar peleando en Sabadell por no bajar a 2ª B, con una crisis económica y judicial, a estar asentado en Primera División y quedarse la temporada pasada a un gol de haberse clasificado para disputar competición europea.