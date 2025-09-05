Osasuna en clave de letra "B" con conocidos: renovación de Braulio y los internacionales Budimir, Boyomo y Becker

Osasuna cierra un mercado con tres fichajes, el equipo de Primera División que menos se ha reforzado. El conjunto rojillo apuesta por la continuidad del bloque de la plantilla y con el cambio de técnico, llega Alessio Lisci. Hay dos patrones en los fichajes, uno no es casualidad, está premeditado, como es que sean jugadores que conozcan la liga. El otro es curioso, pero los tres jugadores comparten el sonido de la letra B con Braulio: Valentín, Víctor y Becker.

Lo curiosidad con la letra B, es que los tres futbolistas de Osasuna internacionales que están ahora mismo concentrados con sus selecciones empiezan por esa letra. Budimir con Croacia, Boyomo con Camerún y Becker con Surinám. La letra B está de moda en el Osasuna de Braulio.

El equipo navarro tiene ahora una renovación vital que afrontar y cerrar. La de Braulio y Cata, los artífices de las plantillas rojillas de los últimos años. Braulio vinculó su continuidad a Luis Sabalza antes de convocar elecciones, con un Sabalza que estará hasta 2029 ahora queda solucionar lo de la dirección deportiva.

A los teléfonos de Braulio y Cata no solo llegan propuestas de futbolistas y técnicos. Su etapa en Pamplona recibe elogios y también tienen ofrecimientos para que se encarguen de la dirección deportiva en otros equipos. Getafe o Sevilla se han posicionado en más de una ocasión, de momento la respuesta ha sido negativa. Sin embargo, ahora llega el final del contrato, junio de 2026. Osasuna tiene que ponerse manos a la obra.

FICHANDO A CONOCIDOS

Piqué puso de moda al broma con el juego de palabras con lo de "cono-cido". Una palabra que se puede usar perfectamente en Osasuna. No se refiere a que fichan a conocidos como amigos, es decir, no como enchufes. Se refiere a que los jugadores que llegan, casi siempre, conocen la liga española, han jugado en Primera División y/o en Segunda División. La mayoría de las ocasiones son futbolistas nacionales. Con estas dos pautas y consignas, lo que logran Braulio y Cata es, por un lado, una rápida adaptación, ya que conocen la liga, el idioma y la dinámica, por otro lado, logran una rápida integración a la competición y al grupo.

CA Osasuna Braulio Vázquez, Director Deportivo de Osasuna, en una rueda de prensa en El Sadar

Braulio y Cata no son de muchos experimentos o de jugadores exóticos. Sus apuestan van más por futbolistas que ya han demostrado nivel. Además, el haber jugador en España les permite hacer de manera más sencilla ese seguimiento para conocer a la persona y su carácter, para tratar de garantizar que no va a chocar con el modo de entender la vida y el mundo en Navarra o que generen problemas fuera del campo.

Víctor Muñoz es canterano del Madrid y había debutado en Primera. Valentín Rosier jugaba en el Leganés. Sheraldo Becker llega desde la Real Sociedad. Pero es que si miramos a temporadas atrás lo mismo pasa con los Bretones, Bryan, Boyomo, Raúl García, Arnaiz, Catena, Mojica, Moi, Manu Sánchez, Rubén Peña, Abde y una larga lista de nombres.

LA LETRA b DE BRAULIO

Evidentemente, es simplemente una anécdota. Un chascarrillo que se queda ahí, pero ahí están las letras. La B y la V, que suenan igual están presentes en Osasuna con Valentín, Víctor y Becker. Por cierto, por si fuera poco, Benito regresa al conjunto rojillo tras su cesión al Mirandés. Otro con la letra B.

El año pasado fue más curioso. Osasuna se hizo con las incorporaciones de Boyomo, Bretones y Bryan. Tres futbolistas con la letra B. Una anécdota de los mercados de fichajes de Braulio en un equipo en el que ya están los Budimir o Barja.