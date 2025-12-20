Lisci define la 'final' contra el Alavés para cerrar el año en El Sadar: "La diferencia entre ganar y perder es una tijera enorme"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha calificado el último partido del año contra el Deportivo Alavés como "el partido más importante del año", equiparándolo en relevancia al crucial duelo contra el Levante. El técnico ha destacado que una victoria en El Sadar es fundamental para "acortar muchísimo la clasificación" y marcharse al parón navideño con buenas sensaciones. Lisci ha hecho un llamamiento a la afición para crear una gran atmósfera: "Todo el mundo junto, todo el mundo a apoyar y a ganar, como sea ganar".

Un equipo en buen momento

Lisci considera que el equipo llega en un momento anímico positivo, reforzado por la reciente clasificación en la Copa del Rey. "Hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, y esto, pues, nos suma en confianza, por supuesto", ha afirmado. El entrenador ha defendido las rotaciones en el torneo, explicando que es una práctica habitual y necesaria: "La copa es muy importante, pero cuando puedes rotar, tienes que rotar, porque tienes plantilla".

Efe Imagen del partido del Huesca Osasuna

Al hacer balance de la temporada, el preparador italiano ha reconocido que "no está siendo evidentemente como queremos", pero se ha mostrado satisfecho por cómo se han superado las dificultades. "Los momentos difíciles generan personas fuertes, que generan momentos fáciles", ha reflexionado Lisci, asegurando que el equipo ha salido fortalecido. "Hemos pasado por ese momento donde nos ha pasado de todo, y ahora estamos muy fuertes y preparados para todo", ha sentenciado.

El técnico ha subrayado la trascendencia del resultado de este sábado para el futuro inmediato del equipo en la competición. Según Lisci, hay momentos clave en la temporada que marcan el rumbo, y este podría ser uno de ellos. "La diferencia entre ganar y perder es una tijera enorme, enorme. Hay días que ganar o perder te meten en una liga o en otra liga", ha advertido.

La diferencia entre ganar y perder es una tijera enorme, enorme"

El Alavés, un rival de gran intensidad

En cuanto al Deportivo Alavés, Lisci ha destacado que es "un equipo diferente" que imprime una "intensidad tremenda" a los partidos. El técnico ha recordado los duelos de la temporada pasada, donde Osasuna no estuvo cómodo. "Tenemos que ser capaces, en primer lugar, de igualar esa intensidad, porque si no, a nivel físico vamos a sufrir", ha analizado, elogiando la capacidad del rival para repetir esfuerzos: "La intensidad que le meten sin balón es algo que me gusta".

El plan de partido rojillo pasa por intentar llevar al Alavés a un escenario al que no está acostumbrado, metiéndolo en bloque bajo para "estresarles". Lisci también ha puesto en valor la figura de Pablo Ibáñez, canterano rojillo, del que ha dicho que "para el perfil y estilo del Alavés es perfecto". El entrenador prevé "varios partidos dentro del partido" y ha insistido en la necesidad de mantenerse firmes en los momentos complicados.

Actualidad de la plantilla rojilla

La ausencia por sanción de Boyomo en la defensa no es una sorpresa para el cuerpo técnico, que ya venía preparando alternativas. "Lo sabemos desde hace tiempo. Tenemos la opción de que juegue Jorge Herrando, de que juegue Unai García, de que jueguen los dos, de que juegue Juan Cruz. Hay varias opciones", ha explicado Lisci.

La gran incógnita es el estado de Valentien Rosier, quien se recupera de una gripe que le ha impedido entrenar con normalidad. El técnico ha calificado la situación como "la pregunta de la semana", ya que el plan era que sumara más minutos para evaluar su estado real. La decisión sobre su participación se tomará el mismo día del partido: "Me quiero esperar con tranquilidad, hablar con él y ver cuál es la mejor opción".

CA Osasuna Osasuna celebra el primer gol contra el Rayo Vallecano marcado por Raúl García

Por último, Alessio Lisci ha celebrado el buen momento de Raúl García de Haro, actual pichichi de la Copa del Rey, que se ha reencontrado con el gol. "Es algo que no me preocupaba, porque sé el nivel que tiene", ha comentado. El técnico considera clave el acierto del delantero para el futuro del equipo: "Esto para nosotros es fundamental, porque los goles de Raúl nos pueden sumar muchísimo".