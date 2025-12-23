Iñaki Montes Campeón de España Absoluto de Tenis, elige Pamplona para su nuevo asalto a la élite: "Un chute de motivación de cara al año que viene"

El tenis navarro está de enhorabuena. El pamplonés Iñaki Montes se ha proclamado campeón de España de categoría Absoluta, un hito nunca antes conseguido por un tenista masculino de la comunidad foral, Cristina Torrens logró vencer en categoría femenina en 1995. La victoria, según ha confesado el propio deportista en COPE Navarra, ha sido "una alegría increíble, algo que que quizá no nos esperábamos". Aunque su prioridad son los torneos internacionales que dan puntos ATP, Montes reconoce que este título supone "un chute de motivación de cara al año que viene".

Un nuevo proyecto con base en Pamplona

Este triunfo llega justo cuando Iñaki Montes inicia una nueva andadura profesional con un nuevo equipo técnico. El tenista ha decidido "volver más por casa, más a mi tierra en Pamplona", una decisión que le ha llevado a ponerse bajo la dirección de Iker Aguirre, a quien conoce "desde bien pequeño". Este cambio busca reforzar la confianza y empezar con buen pie la preparación para la próxima temporada, en la que intentará dar el salto definitivo al tenis profesional.

El nuevo proyecto combinará la capital navarra con una segunda base en Barcelona, considerada una de las "cunas del tenis". El objetivo es aprovechar lo mejor de ambos mundos. "Uno de los principales cambios que que buscábamos para estar más en casa, coger energías de cara a luego viajar por el mundo", explica Montes. Por su parte, Barcelona le permitirá contar con "muchos jugadores de de gran nivel con los que poder apoyarnos para para entrenar" y seguir subiendo su nivel.

Convivir con las lesiones y la ambición

Iñaki Montes ha aprendido que el deporte de élite no existe sin dolor. De hecho, en la final del campeonato arrastraba molestias en el hombro. "Los deportistas profesionales llevamos el cuerpo y la mente al límite, y y siempre siempre hay dolores", afirma. Por ello, uno de sus retos es aprender a "convivir con esas molestias" y encontrar una solución definitiva para su hombro, una dolencia que arrastra desde hace un par de años y que le ha obligado a parar en ocasiones.

A pesar de los contratiempos, el balance del año es positivo. "Siempre soy un chico muy ambicioso desde pequeño y me gustaría haberlo hecho un poco mejor en cuanto a resultados", admite. Sin embargo, es consciente de que su carrera es "un proceso muy largo, es es una maratón" y valora el aprendizaje de las diferentes etapas que ha vivido, como sus periodos trabajando con David Marrero o en el Club Tenis Barcelona.

Nuevos objetivos: el foco en el proceso

De cara al futuro, Montes ha decidido cambiar el discurso y no ponerse "ningún tipo de presión en cuanto a números". Aunque sueña con consolidarse en el circuito Challenger y llegar a las "Qualies de Grand Slam", su prioridad ha cambiado. "Me voy a enfocar más en en el trabajo diario, en la mejora de nivel y sobre todo en cuidar mi cuerpo para tener esa continuidad que me permita jugar más torneos", asegura.

@RFETenis Iñaki Montes en el Campeonato de España de Tenis

En esta nueva etapa, el aspecto mental es clave. Regresar a Pamplona responde a una necesidad vital de recargar energías. "La parte mental en el tenis es es fundamental", subraya Montes, quien desvela que no había pasado "una semana seguida en Pamplona desde desde principios de enero de este año". Estar en casa, con su gente, le permitirá afrontar mentalmente preparado un calendario que exige viajar constantemente y pasar semanas fuera de casa.