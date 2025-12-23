Estos son los jugadores del Deportivo que le han dejado mejores sensaciones a Augusto César Lendoiro

Augusto César Lendoiro fue el protagonista del programa de Deportes Cope Coruña de este martes:

tres últimas derrotas consecutivas

"Cuando todos pensábamos que el mes de diciembre iba a ser la lanzadera y hacer un poco el peto para un enero que viene con etapas de montaña altísimas, precisamente fue todo lo contrario. Pero como también teníamos un colchón anterior, ahí estamos. Se abre ahora un enero atractivo no, lo siguiente. Es un enero donde nadie se puede despistar ni lo más mínimo. Entre los cuatro partidos de Liga y ese caramelo envenenado de la Copa, la verdad es que no hay tiempo para descansar".

¿es la copa del rey un estorbo?

"Sin ninguna duda y más a la vista de cómo coinciden las circunstancias. Hay que pensar que vamos a hacer el viaje a Las Palmas, que según cómo coincidan los horarios, puede ser largo y complicado. Luego tienes que volver para jugar martes miércoles o jueves la Copa. Y después salir a Almería, otro partido a cara de perro, y que además tiene muy mala combinación. Para mí es un estorbo efectivamente. Es atractiva, cómo no, y sobre todo para jugadores y el aficionado".

opinión sobre antonio hidalgo

"Lo único que me preocupa, pero sus razones tendrá, son los cambios un poco extraños, sobre todo la posición por ejemplo de delantero, que ha pasado Mulattieri de ser el hombre clave a que ahora ha desaparecido del mapa. En ese aspecto, lo veo como si a primera vista pudiese estar un poco perdido, quizá también derivado de que los resultados no son los debidos, pero yo sigo teniendo confianza en Hidalgo. Ya se sabe que yo soy muy de los entrenadores en el sentido de darles mucha tranquilidad, serenidad y confianza porque no suelen ser muy buenos compañeros de viaje el cambiar constantemente de entrenadores. Yo sigo confiando en Hidalgo aunque efectivamente no sea el Hidalgo que al principio nos daba casi casi clases magistrales".

yeremay

"Yeremay hay que pedirle más. Hay que demostrar que eres un crack y que vales lo que cobras y que tienes que darle al equipo los resultados que le tiene que dar. También tiene mucho mérito marcar los penaltis, pero creo que tiene que jugar un poco más. Tiene que dar más juego, exigirle más porque estamos hablando de un jugador que va para ser figura".

¿Qué jugadores le han dejado mejores sensaciones?

"Como los más regulares me quedaría con Parreño y Villares. Como regulares, es cierto que ha habido otros más brillantes en momentos determinados, pero como regulares con ellos y Loureiro. Quagliata también ha dado muy buen rendimiento".