Una cena en Menorca para que nadie esté solo en Navidad

La Navidad es tiempo de reencuentros y celebraciones en familia, pero también puede acentuar la soledad de quienes no tienen con quién compartir estas fechas. Para combatir esta situación, ha surgido en Menorca una iniciativa solidaria: una cena de Navidad en el Casino 17 de Gener el próximo 25 de diciembre, dirigida a todas las personas que se encuentren solas. La idea ha sido impulsada por Laura Anglada y su amigo Jorge, con el objetivo de tejer una red de apoyo y compañía.

El origen de una idea solidaria

La iniciativa nació de una conversación casual. Jorge, de origen colombiano y residente en la isla, le comentó a Laura que no tenía familia cerca para celebrar la Navidad. Esta confesión hizo que Anglada pensara en cuántas personas podrían estar en la misma situación. “Igual que él, seguramente había mucha otra gente que por circunstancias no tiene cerca ni a amigos ni a familia”, ha explicado en una entrevista. Así, sintió la necesidad de facilitar un espacio para reunir a personas en esta situación y fomentar un ambiente de comunidad.

Los espacios compartidos son necesarios, todos tenemos necesidad de crear vínculos" Laura Anglada Impulsora de la iniciativa

Para los organizadores, el valor de esta cena va más allá de compartir una comida. Se trata de una oportunidad para establecer conexiones humanas. “Los espacios compartidos son necesarios, todos tenemos necesidad de crear vínculos, de tener un ambiente social”, ha afirmado Anglada. La expectativa es que en la cena surjan amistades y que los asistentes sientan que comparten “cosas en común”, creando un momento en el que todos se sientan acompañados y parte de algo más grande.

Una cena colaborativa y diversa

El evento, que tendrá lugar en la sala de arriba del Casino 17 de Gener a las 21:00 horas, se ha organizado de forma colaborativa. La idea es que cada asistente aporte algo de comida para compartir con los demás, en un formato sencillo y participativo. Además, los propios comensales se reunirán antes para preparar y adornar la sala. “Será una cosa fácil y sencilla que haremos entre todos”, ha señalado Laura, destacando el ambiente de cooperación que se busca desde el primer momento.

La respuesta ha sido impresionante, mucha gente se ha sensibilizado con esta situación" Laura Anglada Impulsora de la iniciativa

La acogida de la propuesta ha superado todas las expectativas. “La respuesta ha sido impresionante, queda bueno, muy sorpresa porque mucha gente se ha sensibilizado con esta situación”, ha comentado Anglada. Hasta el momento, ya se han apuntado diecinueve personas de diversas nacionalidades, incluyendo residentes de Rumanía, Argentina, Perú y Bolivia, además de locales, lo que convertirá la velada en un encuentro multicultural.

Cómo participar en la iniciativa

Aunque ya hay un grupo considerable, los organizadores mantienen las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Las personas interesadas en asistir a la cena pueden ponerse en contacto a través del teléfono 686-470-037. Se ha solicitado una pequeña aportación simbólica de 2 euros para la compra de las bebidas. Anglada insiste en que todo el que necesite compañía es bienvenido, incluso si decide unirse en el último momento el mismo día 25.