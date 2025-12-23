Dénia desvela su hoja de ruta para 2026: un año de transformación con proyectos clave

El Ajuntament de Dénia ha presentado su hoja de ruta para 2026, un ambicioso calendario de proyectos detallado por el alcalde, Vicent Grimalt, y la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll. El gobierno local busca, en palabras de Ripoll, "que los ciudadanos y ciudadanas visualicen cómo, día a día y mes a mes, su calidad de vida va mejorando". El plan se centra en actuaciones concretas que transformarán la ciudad a lo largo del próximo año.

Grandes proyectos y nuevas infraestructuras

El año comenzará con la rehabilitación de la finca de Torrequemada, que contará con una inversión de 120.000 euros para mobiliario. Sin embargo, el hito más esperado llegará en febrero con el inicio de las obras del Bosc de Diana, un proyecto que el ejecutivo considera clave. "Por fin vamos a hacer realidad uno de esos proyectos", ha señalado Ripoll sobre esta actuación, que supone una inversión de nueve millones de euros y un plazo de ejecución de dos años.

Para los meses de marzo y abril se proyecta la reforma del Mercat Municipal, la ampliación del Bosc de Diana de tres a casi nueve hectáreas y la actualización del Plan de Inundabilidad. Además, se finalizará la tercera pista de Madrigueres, se instalarán fuentes públicas y se iniciará una segunda fase de ayudas a la rehabilitación de viviendas para alquiler de larga duración.

Movilidad, cultura y servicios para el verano

La movilidad urbana será protagonista en junio con la entrada en funcionamiento del nuevo servicio de transporte municipal, adjudicado por 13 millones de euros para diez años, que cubrirá con cinco líneas el hospital, Les Rotes, Les Marines y La Pedrera. También se remodelará la Vía Verda para convertirla en "una vía más verde, con más árboles y sombra", según la concejala. En mayo, se espera la apertura de un local municipal en la calle La Vía y la llegada de la exposición del MARQ.

El salto a una 'smart city'

Septiembre marcará un antes y un después con la implantación de las primeras aplicaciones de 'smart city'. Este proyecto, con financiación europea, permitirá mejorar el control de los servicios municipales, como las rutas de limpieza o el alumbrado. Ripoll ha destacado sus múltiples posibilidades, afirmando que "si podemos utilizar estas herramientas para localizar viviendas turísticas ilegales" o para supervisar a personas mayores.

Ese mismo mes se abordará la ampliación del cementerio, con una inversión de casi 500.000 euros, y la restauración de las torres del Verger Baix y de l'Alcaid. El calendario concluirá el año con la reurbanización del paseo de la Marineta Cassiana, la renovación de su parque infantil y la finalización del merendero y la tirolina en el Bosc de Diana.