La victoria de cuidarse a tiempo: la salud bucodental y podológica no tiene edad

En el corazón de Maó, se encuentra Clínica MÒ, un centro sanitario con seis años de trayectoria que ha consolidado un enfoque de salud integral centrado en la odontología y la podología. Su principal objetivo es ofrecer una atención profesional, de calidad y muy cercana, adaptada a las necesidades específicas de cada persona, porque, como defienden desde el centro, "cada paciente es único, pues cada dolencia es individual y diferente".

Atención bucodental completa

En el área de odontología, la clínica abarca una amplia gama de servicios que van desde la odontología general hasta especialidades avanzadas. Los pacientes pueden acceder a tratamientos de ortodoncia convencional y también a la popular ortodoncia invisible, que se ha convertido en una de las opciones más demandadas en la actualidad. Además, el centro ofrece soluciones de implantología dental, entre otras especialidades para garantizar una salud bucal completa.

La base de todo: la podología

Uno de los factores diferenciales de Clínica Mô es su apuesta por la podología, una disciplina fundamental para la calidad de vida. Tal como explican desde el centro, los pies “son los que nos sostienen y a menudo no se les presta atención”. La clínica cuenta con la doctora en podología Miriam Cabrera, una profesional altamente formada que lidera esta área.

El equipo de podología ofrece una cartera de servicios que incluye quiropodología, tratamientos para uñas encarnadas, estudios biomecánicos de la pisada, la creación de plantillas personalizadas y podología deportiva e infantil. Este enfoque preventivo y correctivo es clave para asegurar que la base del cuerpo funcione de manera correcta, evitando problemas derivados de un mal apoyo o de un calzado inadecuado.

La confianza y la información como pilares

El trato con el paciente es uno de los pilares de la clínica. Su filosofía se basa en generar un ambiente de seguridad y confianza desde el primer momento. “Nos gusta escuchar sus inquietudes, sus dudas, y explicar cada tratamiento para que el paciente se vaya de aquí entendiéndolo todo”, señalan. El objetivo es que las personas “se sientan cómodas y acompañadas desde el primer momento que entran por la puerta”.

Desde el centro también identifican problemas comunes como la falta de información o el factor económico, que a menudo provocan que los pacientes acudan a la consulta con problemas muy avanzados. En esos casos, los tratamientos no pueden ser tan conservadores como desearían. Sin embargo, perciben que la gente “está mentalizada y cada día se cuida más”.

La salud no entiende de edad, y en Clínica MÒ atienden a un abanico muy amplio de pacientes. La concienciación empieza en los padres, que llevan a sus hijos desde muy pequeños, a partir de los dos o tres años, para que se familiaricen con el entorno, generen confianza y no desarrollen miedos o traumas. El seguimiento continúa hasta la población de edad avanzada.

En este sentido, la clínica desmonta mitos y errores comunes en la tercera edad. Consideran un gran fallo pensar que por la edad ya no vale la pena cuidarse o invertir en salud bucal. “Es un error, porque a esa persona, aunque le queden cinco años de vida, tiene que tener una buena calidad para comer”, afirman. Insisten en que es fundamental mantener la boca bien cuidada y revisada para poder disfrutar de una de las pocas cosas que les quedan, como es comer sin dolor.

Por ello, el enfoque en la prevención es constante, recomendando revisiones e higienes cada seis meses, así como una radiografía anual para detectar a tiempo cualquier caries incipiente o problema en las encías. Clínica Mou se encuentra en la calle Nou, número 25, y se puede contactar con ellos a través del teléfono 971 36 03 90 o en su página web.