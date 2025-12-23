Orlegi, ante su "oportunidad de oro" para reforzar al Sporting y soñar con el ascenso

El Sporting de Gijón ha cerrado el año en un estado de forma que invita a la ilusión. Los buenos resultados, como el del último partido en Butarque, han colocado al equipo en una posición privilegiada en la clasificación, despertando un debate sobre el siguiente paso: el mercado de invierno. El 'Tertulión del Sporting' de COPE Asturias analiza el momento clave que afronta el club.

Un técnico que exprime la plantilla

La figura del entrenador, Borja Jiménez, emerge como uno de los grandes artífices de la racha positiva. Los tertulianos coinciden en que ha sabido encontrar la tecla para potenciar al máximo los recursos disponibles. "Tenemos un entrenador que sabe sacarle todo el jugo a lo que tiene", apunta Pedro Rivero, destacando que, aunque la plantilla no esté "entre las mejores seis de Segunda División", el técnico es capaz de exprimirla.

Es un momento para ilusionarse" Pedro Rivero COPE Asturias

El análisis subraya que, desde la llegada de Borja, el equipo sería colíder de la categoría con 21 puntos, un dato que desmonta el discurso de que la plantilla no da para más. Para Rivero, "es un momento para ilusionarse", aunque siendo conscientes "de las limitaciones que tiene el equipo".

LaLiga Borja Jiménez, sonriendo en el banquillo de Butarque

La "oportunidad de oro" de Orlegi

Con el equipo en la parte alta, la presión se traslada a los despachos. La dirección deportiva y el Grupo Orlegi tienen, según los analistas, una ocasión inmejorable para apuntalar el proyecto y pelear por el ascenso. "Yo creo que ahora tienen la ocasión y la oportunidad de oro, ¡de oro!", afirma con contundencia Gonzalo Llano.

Ahora tienen la ocasión y la oportunidad de oro, ¡de oro!" Gonzalo Llano Presidente del Veriña

La clave, señalan, no está en fichar titulares indiscutibles, ya que el once inicial se considera de nivel. Berna Alonso aporta un matiz importante: "Por primera vez en los últimos años, no necesitamos muy urgentemente un titular para la plantilla, necesitamos jugadores de rotación que sumen". Se busca fondo de armario para dar descanso a piezas clave y mantener el nivel competitivo.

Real Sporting La plantilla del Sporting celebra la victoria en Leganés

Salidas para poder fichar

Para que lleguen refuerzos, primero debe haber salidas, ya que el Sporting solo cuenta con una ficha libre tras la incorporación de Brian Oliván. En este punto, los nombres de los jugadores con menos minutos aparecen como principales candidatos. "Caicedo es un jugador que no comprendo cómo se nos ha traído un segundo año", critica Berna Alonso. El nombre de Cortés también es mencionado por Pedro Rivero, dado que no ha contado para dos entrenadores distintos.

La llegada de Brian Oliván para el lateral izquierdo también genera debate, con opiniones divididas sobre si era una posición prioritaria a reforzar. La mayoría de los tertulianos siguen apostando por Diego Sánchez como titular, un jugador "que hace alma en el club" y que ha demostrado su valía.