Una joven de Valladolid abre un debate sobre San Fermín, los encierros y las mujeres: "No participan, ¿por qué?"

Durante las fiestas de San Fermín 2025, mientras la mayoría comentaba el número de heridos o el comportamiento de los toros en la cuesta de Santo Domingo, un vídeo en TikTok abría un debate inesperado. María, una joven de Valladolid, compartió una reflexión que ha superado los 200.000 visualizaciones en apenas unos días: ¿por qué apenas hay mujeres corriendo en los encierros?

Tradición, género y riesgo

“Durante esta semana he estado viendo un montón de imágenes de los Sanfermines y hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención: no participan mujeres”, afirma en su vídeo, publicado en la cuenta @merygmz_. Tras consultar datos oficiales, María constata que de los aproximadamente 14.000 corredores que participan cada año, solo un 6 % son mujeres. “Legalmente, las mujeres pueden correr desde 1974, así que reformulo la pregunta: ¿por qué las mujeres deciden no participar en los encierros de los Sanfermines?”, se pregunta. Y añade: “Nadie te lo impide, hay mujeres que tienen pasión por el mundo del toro”.

La publicación ha generado casi 400 comentarios en TikTok y ha reabierto una conversación que, aunque silenciosa en medios, lleva tiempo latente en redes: la relación entre mujeres y la tradición taurina popular, especialmente en actos tan simbólicos y físicos como los encierros.

EFE Los mozos son perseguidos por toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla durante el séptimo encierro de los Sanfermines 2025 este domingo en Pamplona

Entre los comentarios, hay respuestas que apelan a factores fisiológicos o culturales. Algunos usuarios sostienen que se trata de una cuestión de riesgo: “Porque la mayoría tienen miedo y les puede el miedo al riesgo. Está en la naturaleza de la mayoría de las mujeres”, comenta @evolucionnatural, aunque reconoce que “algunas vencen esos miedos y corren”. Otros apuntan a diferencias físicas: “La mayoría están en desventaja de fuerza para los empujones que hay que aguantar”.

También hay quienes aluden a una cuestión de inteligencia o sentido común. “Es porque somos más inteligentes y respetuosas con los animales”, escribe una usuaria. Otro comentario muy valorado dice: “Por inteligencia, por no querer participar en una fiesta que supone el maltrato y muerte de animales para disfrute de humanos”.

EFE Uno de los mozos es perseguido por toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla durante el séptimo encierro de los Sanfermines 2025 este domingo en Pamplona

En cambio, algunas voces acusan a ciertas mujeres de entrar sin correr, poniendo en riesgo a otros corredores. “Entran y se quedan en un lado molestando y poniendo en peligro a los demás”, dice @Jamelo. La usuaria Ana Belén, navarra, ofrece otra perspectiva basada en la experiencia: “En el encierro de mi ciudad, Tudela, corrí una vez. Pero en el de Pamplona, ni loca. Hay que estar muy bien preparada”.

Una presencia creciente pero invisible

Pese a estas cifras bajas, las mujeres sí participan en los encierros. Desde que se eliminó la prohibición legal en 1974, han ido ganando presencia progresivamente, aunque con mucha menor visibilidad mediática. En los años 80, la televisión incluso destacaba la presencia femenina como algo anecdótico, casi exótico. Como recuerda un usuario: “Hace más de 35 años enfocaban por TV a las valientes que corrían como sorpresa: ¡una mujer corriendo!”

En la actualidad, aunque no existe impedimento legal ni reglamentario, la presencia de mujeres en la carrera sigue siendo marginal. La socióloga pamplonesa Patricia López ha abordado este fenómeno en estudios sobre género y fiestas populares. En una entrevista con Diario de Navarra, explicó que muchos factores, como el miedo al juicio social, la falta de referentes o la propia configuración del recorrido, condicionan la participación femenina.

El debate abierto por María en TikTok revela que la tradición sanferminera sigue teniendo barreras invisibles. Y aunque los tiempos cambian y los toros siguen corriendo por las calles de Pamplona cada mañana de julio, muchas jóvenes como ella siguen preguntándose: “Si hay mujeres que aman el mundo del toro, ¿por qué no están en los encierros?”.