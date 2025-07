El gran enfado de Miguel Rico con el Barcelona ante la desastrosa retransmisión del primer amistoso: "Hemos visto un carajo"

El FC Barcelona 2025-2026 ya es una realidad. En la mañana de este pasado domingo, el conjunto azulgrana debutó en pretemporada con victoria por 1-3 ante el Vissel Kobe japonés. Los goles del Barça los firmaron Eric García, Roony Bardghji y 'Dro'. Y una de las noticias que dejó el choque del conjunto catalán, además del triunfo, fueron los debuts de Joan García y Marcus Rashford con la elástica 'blaugrana'. El meta jugó toda la primera parte, mientras que el delantero inglés dispuso de media hora en la segunda mitad.

EFE Once inicial del FC Barcelona ante el Vissel Kobe

problemas con la retransmisión

Una vez más, el Barça fue protagonista con otro lío de los suyos. En esta ocasión, numerosos aficionados culés se mostraron indignados en la red social X por las dificultades que hubo para ver el choque de su equipo. Este enfado vino porque Culers Premium, la plataforma a través de la cual se podía seguir el choque entre FC Barcelona y Vissel Kobe, no funcionaba. La solución que tuvieron que adoptar los aficionados que tenían problemas con Culers Premium fue pagar 9.99 euros en el canal de Youtube para así poder ver el partido.

Ya pasada la una del mediodía del domingo, el FC Barcelona hizo oficial un comunicado en el que anunció que sufrió "un ataque masivo en sus plataformas de streaming" y pidió perdón a todos los aficionados afectados por este contratiempo.

el gran enfado de miguel rico

Sobre este asunto, habló Miguel Rico en el Tertulión de los domingos. El periodista catalán comenzó su intervención mostrando su descontento por haberse perdido gran parte del partido por culpa de la plataforma Culers Premium. "Lo primero que hay que decir es que hemos visto un carajo. Yo me he apuntado a todos los canales por los que podía verse el partido. Lo he empezado a ver en la segunda parte cuando ya era gratuito por YouTube. Hasta ese momento no he visto nada", comenzaba diciendo Rico.

El mundo del fútbol lleva tiempo siendo un negocio donde los clubes ponen altos precios a cualquiera de los servicios que pone a disposición de sus abonados. Miguel Rico se mostró muy en contra acerca de esta nueva dimensión en la que ha entrado este deporte: "Ha entrado en el mundo del fútbol una nueva palabra que es esta de monetizar. Ahora utilizan estos canales que tienes que pagar para ver los encuentros. Al final tanto monetizar, tanto marketing y tanta historia con las camisetas que al final no se distinguían en el partido".