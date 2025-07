En una semana, casi la mitad de los controles de drogas en carretera acaban en positivo en La Rioja

La campaña de intensificación del control de alcoholemia y drogas impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 14 y el 20 de julio se ha saldado con un dato que no puede pasarnos desapercibido, 79 conductores dieron positivo en La Rioja.

De ellos, 35 casos corresponden a consumo de alcohol y 44 a drogas, en un operativo que ha contado con la colaboración de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de Alfaro, Santo Domingo de la Calzada y Lardero. Se realizaron 2.743 pruebas de alcohol, con un 1,27 % de positivos, y 109 pruebas de drogas, con un preocupante 40,36 % de positivos.

¿Qué dicen los datos?

Guardia Civil de Tráfico:

Alcohol: 2.491 pruebas, 21 positivos (0,84 %)

Drogas: 94 pruebas, 43 positivos (45,74 %)

Sustancias detectadas: anfetamina (15), cannabis (31), opioides (1), cocaína (5), metanfetamina (5)

Policías Locales:

Alcohol: 252 pruebas, 14 positivos (5,55 %)

Drogas: 15 pruebas, 1 positivo (6,66 %)

Sustancia detectada: cannabis (1)

Estas cifras reflejan una realidad inquietante, casi la mitad de las pruebas de drogas realizadas por la Guardia Civil dieron positivo. No hablamos de cifras abstractas, sino de conductores reales que pusieron en riesgo su vida y la de los demás. Reflexión: la imprudencia al volante también es una forma de violencia

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no es una infracción menor: es una amenaza directa contra la vida. En La Rioja, la DGT y los cuerpos policiales han hecho su parte con controles y campañas, pero la solución no está solo en las multas o sanciones. La conciencia debe arrancar desde dentro del propio conductor.

79 positivos en apenas siete días no son una anécdota: son un síntoma. Un aviso. Una llamada a revisar cómo de en serio nos tomamos la seguridad vial.

GUARDIA CIVIL Agente de la Guardia Civil de Tráfico

La otra cara de la estadística: las víctimas

La Rioja cerró 2024 con 12 víctimas mortales en accidentes de tráfico, 7 en vías interurbanas y 5 en entornos urbanos. En lo que llevamos de 2025, ya se han producido cuatro accidentes mortales en nuestras carreteras.

Detrás de cada número hay una historia que no se podrá reescribir. Como la de Samuel, un joven riojano que ha querido compartir su testimonio sin rodeos, “todo cambia en un segundo. No solo pones en juego tu vida. Es la vida de los demás lo que también llevas en tus manos cuando conduces.”

Samuel, es un joven riojano, usuario del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero, un lugar donde muchos, como él, intentan recomponer su cuerpo y su vida tras un accidente de tráfico.

Su frase, simple pero contundente, resume lo que muchas campañas no consiguen transmitir, la fragilidad de todo lo que creemos tener bajo control.

la seguridad vial no es una opción, es un compromiso

Conducir es una responsabilidad. Cada vez que alguien se pone al volante tras haber consumido alcohol o drogas, está tomando una decisión que puede costar vidas. Y no solo la suya.

En una comunidad como La Rioja, donde el entorno es más cercano y las tragedias se sienten más próximas, cada muerte es una pérdida que nos duele a todos. No necesitamos más campañas si no hay una reflexión individual y colectiva. Necesitamos compromiso, respeto y empatía. Porque en la carretera, como en la vida, no estamos solos.