El Barça recupera el cetro mundial en la final épica

El Barça ha recuperado el título de campeón del mundo después de ganar al Veszprem 31-30 en una final digna de dos de los mejores equipos del mundo hasta el punto de necesitar dos prórrogas de cinco minutos cada una en la que pudo ganar cualquiera, pero que acabó decidiéndose por la estratosférica actuación del portero azulgrana Emil Nielsen con varias paradas decisivas especialmente en la recta final, para acabar con un extraordinario 49% de acierto. Con esta victoria, sexta en el palmarés del Barça en la competición, el entrenador Carlos Ortega ya tiene en el saco todos los títulos posibles con el club barcelonista.

La primera mitad fue muy igualada y tal y como se preveía fue un periodo más de defensas y porteros que de atacantes. Tanto Nielsen en el Barça como Corrales en el Veszprem se agigantaron en sus respectivas porterías. De hecho el barcelonista fue el primer portero que le detuvo un penalty a Descat en lo que iba de competición. Los húngaros llevaron el peso del partido aunque la máxima diferencia nunca fue de más de dos goles, con un Remili muy acertado en los primeros compases, aunque luego su efectividad bajó. La primera ventaja del Barça llegó en el minuto 15 cuando Frade puso el 5-6, a partir de ahí intercambio de goles para llegar al descanso con ventaja catalana 12-13, toda una premonición de lo que iba a ser el resto del partido.

A partir de ahí los equipos se enzarzaron en una lucha sin cuartel hasta que el Barça llegó a sumar la máxima diferencia del partido 15-18 a mitad de la segundo periodo. El Veszprem reaccionó de inmediato y logró empatar el partido y llevarlo a la primera prórroga, 21-21.

A partir de ahí el partido entró en la batalla final sin que ninguno de los dos obtuviera una renta de más de dos goles, a cada arreón de uno respondía el rival y así se llegó a la segunda prórroga con un gol de Mem a falta de 55 segundos, 26-26. En la segunda prórroga misma dinámica, hasta que en la recta final del partido emergió la figura de Nielsen con dos paradas clave a Remili y Adel, un gol de Gómez a portería vacía, un robo de Barrufet y una última parada de Nielsen ante un tiro muy forzado de Descat dieron el título al Barça.

VESZPREM

Corrales, Thiagus Petrus (), Martinovic (6), Descat (8), Elisson (), Ligetvari (), Marguc (4), Cindric (2), Remili (6), Elderaa (1), Pechmalbec (3), Gancs-Peto (), Mesilhy (), Molnar (), Ali Zein (), Appelgren

BARÇA

Nielsen, Bazán (), Fernández (1), Carlsbogard (), Mem (4), Cikusa D (1), N´Guessan (4), Gómez (6), Sola (), Makuc (1), Elderaa (), Fàbregas (3), Frade (3), Barrufet (5), Cikussa P (), Hallgrimsson (), Janc (3)