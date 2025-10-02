Detenido en Antequera el presunto autor del tiroteo con dos heridos en Puente Genil

El presunto autor de los disparos que dejaron heridos a un hombre y una mujer el pasado lunes 8 de septiembre en Puente Genil (Córdoba) ha sido detenido en la mañana de este jueves en la localidad malagueña de Antequera, según han confirmado a COPE fuentes cercanas a la investigación. El arrestado se encuentra a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta y los agentes trabajan en determinar el contexto del tiroteo y la posible relación de los implicados con actividades delictivas vinculadas al tráfico de drogas. El arresto en Antequera supone un paso decisivo en el esclarecimiento del caso, aunque no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

LOS HECHOS

El suceso tuvo lugar en torno a las 20:30 horas del lunes en la calle Cantar del Vencido, dentro de la barriada Juan Rejano. Varios testigos alertaron al Servicio de Emergencias 112 Andalucía de que se habían producido disparos en la vía pública, lo que provocó una inmediata movilización de medios policiales y sanitarios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, responsables de la investigación, así como agentes de la Policía Local y facultativos sanitarios del 061. Uno de los heridos consiguió trasladarse por sus propios medios al hospital de Puente Genil, aunque posteriormente fue evacuado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. La segunda víctima, una mujer, también tuvo que ser derivada al centro hospitalario de la capital cordobesa, donde ambos permanecen ingresados con pronóstico reservado.

La rápida sucesión de los hechos y la alarma social que generó el tiroteo han reabierto el debate sobre la seguridad en el municipio. El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, mostró su preocupación y exigió “una mayor implicación” del Ministerio del Interior para atajar la delincuencia asociada al narcotráfico y el uso de armas de fuego. En palabras del regidor, es necesario “incrementar los equipos de investigación de la Guardia Civil, dotando al Puesto Principal de más medios para hacer frente a una situación límite”.

En esa misma línea, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) volvió a denunciar la falta de agentes en la zona y advirtió de un repunte en el número de delitos, reclamando un refuerzo estable que permita afrontar con garantías el trabajo de prevención e investigación.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad. Aseguró que el Ejecutivo mantiene una “colaboración permanente con el Ayuntamiento” y negó que se haya producido una disminución en la presencia de la Guardia Civil en Puente Genil. “Cada vez que el alcalde ha pedido un refuerzo, la Guardia Civil ha incrementado el número de agentes en la localidad”, subrayó.