Vicente, carnicero: "Si quieres un complemento vitamínico natural, come hígado de ternera y, si no te gusta el sabor, mézclalo con carne picada"

Vicente, el carnicero conocido en TikTok como @vicentegg1979, ha vuelto a captar la atención de miles de usuarios con una recomendación gastronómica y de salud: el hígado de ternera. En uno de sus últimos vídeos, el experto presenta este producto como un complemento vitamínico natural al que, en su opinión, "no le hacemos suficiente caso como deberíamos". Vicente defiende que este alimento tiene "muchísimas propiedades" y puede incorporarse fácilmente a nuestra dieta de múltiples maneras.

Un superalimento contra la anemia

Una de las propiedades más destacadas del hígado es su capacidad para combatir la falta de hierro. "Si tenéis anemia, si tenéis hierro bajo, esto es mejor que las pastillas", afirma con rotundidad el carnicero. Este producto, disponible en cualquier carnicería de barrio, se convierte así en un aliado natural para la salud, accesible y fresco. Aunque el precio de la ternera se ha encarecido, el hígado sigue siendo una opción económica y muy nutritiva.

El truco para los que no les gusta su sabor

Consciente de que su sabor potente puede generar rechazo, Vicente ofrece una solución ingeniosa. La forma más tradicional es cortarlo "finito y hacerlo a la plancha", pero para quienes no lo toleran, propone un truco infalible: mezclarlo con carne picada. "Lo puedes mezclar con carne picada para tus espaguetis, para tus macarrones", explica, asegurando que "le va a dar un pelín de sabor, pero no se va a notar". Sin embargo, añade el matiz clave: "¡pero en tu cuerpo sí lo va a notar!". Esta es una forma de consumir una carne barata, jugosa y con un sabor impresionante de una manera diferente.

Otras formas de prepararlo

Vicente, quien ya se ha hecho viral por otros consejos sobre productos cárnicos, también sugiere otras preparaciones. Una de ellas es cortar el hígado a "taquillos" y cocinarlo con cebollilla y ajo bien fritico. Para los más atrevidos, propone un "combo de propiedades" añadiendo un poco de pimienta de Cayena. "Entonces, ya tienes las propiedades de la pimienta 'gallena' que tiene, muchísimas propiedades del hígado", señala el experto. De esta forma, se obtiene un plato que es "natural, fresco y te va a dar mucha vida".

El carnicero concluye recordando a sus seguidores la facilidad para adquirir este producto. Afirma que, como norma general, siempre tienen disponible en su establecimiento, pero ofrece una alternativa para asegurar su disponibilidad: "Llamad y lo encargáis y lo preparamos como queráis", ya sea en filetes, en dados o de cualquier otra forma específica que el cliente necesite.