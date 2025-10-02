El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, ha insistido en Logroño en que la Iglesia mantiene un papel esencial como voz de conciencia en una sociedad marcada por debates morales y por conflictos internacionales.

"Es imprescindible parar la guerra"

Sobre la situación de guerra en Oriente Medio, ha recordado que "ningún fin justifica la utilización de medios ilícitos, de medios éticamente reprobables". También, ha querido subrayar que lo que está ocurriendo en Gaza es "una tragedia que requiere una condena clara" y, por ello, “es imprescindible parar la guerra, denunciar la masacre humanitaria, condenar el terrorismo y pedir la liberación de los rehenes”.

Luis Argüello defiende que la Iglesia debe ser "voz de conciencia" en tiempos de guerra y debates sociales

Para Argüello, la paz solo puede construirse sobre el respeto a la dignidad humana, la legalidad internacional y el bien común, con garantías de que los acuerdos alcanzados puedan cumplirse.

El prelado recordó que la Iglesia no mira solo a un conflicto concreto, sino que “en el mundo existen desgraciadamente otras situaciones igualmente dramáticas o incluso más graves”, y que la tarea de la comunidad internacional debe ser global, sin jerarquías de sufrimiento.

Libertad y derecho a la información

En cuanto a la vida social y política en España, el arzobispo se detuvo en el debate sobre el aborto. Señaló que, ante una decisión tan difícil, "lo importante no es imponer, sino garantizar el derecho a una información completa". Recordó que la legislación anterior contemplaba un tiempo de reflexión y una información médica detallada, elementos que la normativa actual ha reducido.

Luis Argüello defiende que la Iglesia debe ser "voz de conciencia" en tiempos de guerra y debates sociales

"Hoy sabemos, gracias a la ciencia y a la embriología, que en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida, y conocerlo ayuda a que las decisiones tomadas en libertad sean lo más responsables y conscientes posibles", ha asegurado el presidente de la Conferencia Episcopal.

En este sentido, criticó que haya colectivos que, tras haber defendido históricamente la libertad, "ahora se escandalicen y pretendan impedir que las personas puedan recibir información antes de decidir". Y es que, "no se trata de imponer convicciones religiosas, sino de defender un principio de justicia y de racionalidad, porque la libertad solo es auténtica si está bien informada”.

Dignidad humana y bien común

Con todo, el arzobispo concluyó que la misión de la Iglesia sigue siendo la misma: acompañar a la sociedad, iluminar con la fe y la razón los dilemas morales y alzar la voz contra la injusticia, ya sea en el terreno de la vida, de la libertad religiosa o de la paz mundial.