Regata histórica este sábado en el Ebro: Helios USJ y la Universidad de Oxford, duelo al más alto nivel

Este sábado día 4 de octubre, coincidiendo con el inicio de las Fiestas del Pilar, Zaragoza vivirá un acontecimiento deportivo de carácter internacional. En el marco de su Centenario, el Centro Natación Helios ha preparado una cita que quedará grabada en la memoria colectiva: una regata histórica contra el equipo de remo de la Universidad de Oxford, una de las instituciones más prestigiosas y laureadas del mundo.

Será un duelo deportivo de alto nivel, en el que competirán los equipos masculinos y femeninos de ambas entidades, Helios - USJ y Oxford, ofreciendo un espectáculo difícilmente repetible en las aguas del río Ebro.

En el equipo masculino, Helios - USJ contará con la fuerza y la juventud de Alexander Jurado, estudiante de la Universidad San Jorge y una de las grandes promesas del remo aragonés. En el femenino, brillará el talento de Karla Remacha y de la olímpica Esther Briz, que defenderá de nuevo el escudo heliófilo que tantas veces llevó con orgullo.

Más allá de la rivalidad, la cita será un homenaje al compañerismo, la sana competencia y el respeto mutuo. Un encuentro entre dos clubes históricos, donde se honrará un siglo de deporte heliófilo.

CNH Cartel de la histórica regata de este sábado

El evento, abierto a todos los zaragozanos y zaragozanas, promete ser un espectáculo irrepetible. A orillas del Ebro, a partir de las 11:30 horas del 4 de Octubre, el público podrá vivir una cita deportiva que quedará en la memoria colectiva de la ciudad: un choque de estilos y de historias en el que el verdadero triunfo será el espíritu del deporte.

Las jóvenes promesas de la sección de remo del CN Helios realizarán una demostración en los prolegómenos de la competición de los equipos absolutos, que competirán mediante una carrera dividida en dos mangas en las que se alzará con el título la embarcación que menos tiempo haya realizado en la suma de ambas mangas.

CNH Equipo femenino de remo de Oxford

El recorrido de la prueba tendrá 650 metros y la salida estará ubicada enfrente del Club Naútico, teniendo la llegada a la altura del pebetero olímpico del CN Helios. Una distancia reducida para esta disciplina de embarcaciones de ocho más timonel, la modalidad más rápida del remo olímpico, con el objeto de ofrecer a todos los zaragozanos/as un gran espectáculo.

A lo largo de su historia, el Centro Natación Helios ha sido una referencia indiscutible para el deporte en Zaragoza. Ha formado campeones y campeonas, ha impulsado numerosas disciplinas deportivas y, sobre todo, ha acercado y difundido el espíritu olímpico y la cultura del deporte.

CNH Equipo masculino de Helios USJ

El duelo frente a los equipos masculino y femenino de remo de la Universidad Oxford refuerza ese legado y sitúa una vez más a la ciudad en el mapa internacional del deporte de élite.