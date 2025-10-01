Roberto, el opositor riojano que toma una decisión para cambiar su vida: "No era estable"

En La Rioja hay alrededor de 20.000 funcionarios a día de hoy. La región es, tras Aragón, la segunda comunidad española con mayor proporción de opositores en activo. Así lo refleja un informe elaborado por GAD3 que analiza el perfil del opositor en España. En concreto, un 58% de los encuestados riojanos afirma estar preparando una o varias oposiciones en estos momentos.

el perfil del opositor

El estudio detalla que, sobre una muestra de más de 1.500 personas, uno de cada cinco adultos entre 18 y 65 años está preparando oposiciones. A este grupo se suma un 14% que se plantea hacerlo en los próximos doce meses y otro 13% que muestra interés, aunque sin fecha marcada.

El principal motivo que anima a los opositores es la estabilidad laboral, citada por el 48% de los encuestados. Esta preferencia se acentúa en los grupos de mayor edad (45-65 años) y entre quienes se presentan a pruebas de nivel básico.

las historias de los opositores

Detrás de todos los datos, hay historias que van más allá de la propia búsqueda de estabilidad económica. También quieren un trabajo que no les suponga un esfuerzo levantarse todos los días. Tenemos las historias de Roberto y Paula, que actualmente están en ese proceso de cumplir su sueño de ser profesores.

Paula, a sus 34 años, tras montar su propio negocio, ha tomado la decisión de perseguir su trabajo soñado. Ella ha dedicado su vida al marketing, que es lo que ha estudiado y de lo que ha trabajado, pero siempre ha tenido dentro un gen de profesora que no puede evitar.

¿Y de donde nace esa vocación de maestra? Ella asegura que es de toda la vida, pero que no fue hasta que tuvo a sus peques, a sus hijos, que le animaron a estudiar, con 30 años, la carrera de magisterio infantil. Lo dejó todo atrás para dedicarse a lo que había querido toda la vida.

Ahora, desde enero de este año, lleva en la academia preparando las oposiciones para ser profe de niños de entre tres y cinco años. Pero confiesa que no es fácil. En su caso, además del propio proceso de la oposición, lo compatibiliza con ser madre.

Roberto, el opositor riojano que toma una decisión para cambiar su vida: "No era estable"

La palabra que más repite, el concepto con el que más se identifica es con el sacrificio. Pero ese sacrificio debe verse acompañado de un trabajo mental bueno para no verse superada. Y es que, tal y como nos cuenta, hay días en los que está entre 8 y 10 horas estudiando, por lo que debe cuidar su cabeza el resto del tiempo.

roberto y su decisión de volver a la rioja a enseñar y aprender

Roberto, actualmente tiene 29 años y ha pasado toda su vida como si de una aventura se tratara. Ha vivido durante varios años en Irlanda, se fue, a priori, por un periodo, de meses, y acabó trabajando casi un lustro allí.

También ha querido viajar a Australia y Nueva Zelanda, pero por un problema de visado no pudo. Eso lo vio como una señal, de que necesitaba estabilizar su vida en su tierra. Con el grado de Magisterio encuadrado en su habitación, ya de vuelta en Logroño, ha entendido que su vida pasa ahora por ser profe en La Rioja.

Y es que no todo es estabilidad. Lo que echaba de menos Roberto era aprender con los niños. Porque enseña para los más peques, pero también para él mismo. Apenas lleva un mes en la academia pero está seguro de que conseguirá su objetivo más pronto que tarde.