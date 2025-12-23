Roban 400 metros de cable y 80 enchufes de un Belén Viviente: "El pueblo se une para iluminar de nuevo su magia navideña, vamos a llegar como sea"

Los vecinos de Alcanadre trabajan contrarreloj para recuperar su Belén Viviente tras el robo de 400 metros de cableado y 80 enchufes. A pesar del golpe, la ilusión y la unión del pueblo aseguran que el espectáculo navideño brillará como siempre.

La Navidad en Alcanadre siempre ha tenido un brillo especial. Desde hace más de medio siglo, los vecinos del pueblo se vuelcan en dar vida a uno de los belenes vivientes más emblemáticos de La Rioja. Cada diciembre, el Monte Viso se transforma en un pequeño Belén de carne y hueso, con más de un centenar de participantes y una escenografía que respira tradición, fe y comunidad.

Este año, sin embargo, ese brillo se ha visto empañado por un acto que nadie esperaba. El pasado domingo, los miembros de la Asociación del Belén Viviente de Alcanadre descubrieron que alguien había robado el cableado eléctrico de toda la instalación. En total, se han llevado unos 400 metros de cable y 80 enchufes, lo necesario para iluminar el escenario donde, cada Navidad, los vecinos representan el nacimiento de Jesús.

“Las luces no se encendían y, al revisar, vimos que faltaban todos los cables. Los habían cortado y se los habían llevado”, cuenta con serenidad y cansancio Ángel Royo, presidente de la asociación. “Nunca nos había pasado algo así. Es un golpe duro, pero no nos va a frenar”.

Un robo que no apaga la esperanza

El robo se produjo tras la jornada de montaje del domingo, cuando los voluntarios dejaron el Belén preparado para el ensayo general. “Habíamos trabajado todo el fin de semana para tenerlo listo. Tocaba el ensayo y, cuando fuimos a encender las luces, nada funcionaba”, explican desde la asociación en un mensaje publicado en el grupo de difusión de ayuntamiento.

Pese al disgusto, el tono del mensaje es claro y esperanzador, “a pesar de este contratiempo, nuestro compromiso y nuestra ilusión siguen intactos. Haremos todo lo posible para que el Belén pueda salir adelante. Contamos con la colaboración de todos”.

Y así ha sido. En apenas unas horas, los vecinos de Alcanadre se han organizado para reponer el material robado, desplazándose incluso hasta Logroño para comprar nuevos cables y enchufes. Algunos se han quedado toda la noche trabajando, conectando, probando, ajustando cada foco.

Ángel Rojo confirma a COPE Rioja que llevan 24 horas sin parar. “Hemos tenido que rehacer todo el tendido eléctrico, revisar los focos y rehacer conexiones. Pero llegaremos al 25, como sea. No hay duda de eso”, asegura con orgullo.

Instagram: belenvivientedealcanadre Una representación del Belén Viviente de Alcanadre, La Rioja

El espíritu de un pueblo que resiste

En Alcanadre, este Belén no es solo una representación, es una seña de identidad. Cada escena, cada piedra, cada traje, lleva detrás horas de esfuerzo de decenas de voluntarios. Por eso, la noticia del robo ha dolido tanto. No solo por el valor económico, sino por el golpe emocional que supone ver atacado un proyecto construido con tanto cariño.

Aun así, nadie piensa rendirse. “Aquí no hay tiempo para lamentarse. Hay que actuar, reparar y seguir”, comenta una vecina que ayuda en el montaje. “El Belén es de todos, y entre todos lo vamos a levantar otra vez”.

El Belén Viviente de Alcanadre cumple este año 54 ediciones, y es una de las actividades más queridas del municipio. Se representará los días 25, 27 y 28 de diciembre, y 1, 3 y 4 de enero, a las 19:30 horas, con entrada gratuita. Cada año reúne a cientos de visitantes que suben al Monte Viso para revivir una de las tradiciones más auténticas de La Rioja.

La Guardia Civil ya ha sido informada del robo. Aunque no pudieron formalizar la denuncia el mismo día, la asociación prevé hacerlo en el cuartel de Alcanadre. “Lo importante ahora es que las funciones puedan celebrarse. La denuncia vendrá después”, añade Rojo.

Instagram: belenvivientedealcanadre La representación del belén viviente de Alcanadre, La Rioja

Un ejemplo de unión en tiempos difíciles

La noticia del robo en Alcanadre no es solo un suceso. Es el reflejo de cómo una comunidad pequeña puede responder con unidad y generosidad ante la adversidad. En un momento en el que tantas veces se habla de desánimo o falta de valores, este pueblo riojano demuestra que la esperanza no se roba.

“Nosotros no tenemos luces de gran ciudad, pero tenemos algo más fuerte: la luz de nuestra gente”, dice Ángel Royo con una sonrisa que deja claro que la Navidad en Alcanadre seguirá brillando.

Mientras tanto, los voluntarios siguen reparando conexiones, colocando enchufes y comprobando cada detalle. El sonido de los martillos y el chisporroteo de los cables nuevos sustituyen al silencio que dejó el robo. Falta poco para que el Belén vuelva a encenderse, y con él, la ilusión de todo un pueblo.

Un Belén con historia y corazón

El Belén Viviente de Alcanadre nació en 1971, impulsado por un grupo de vecinos que querían llevar el espíritu navideño más allá del templo. Desde entonces, ha crecido en escenografía y en fama. Hoy, se ha convertido en un referente cultural y turístico en La Rioja Baja, visitado por familias de toda la región y provincias vecinas.

En cada edición participan más de 100 personas, entre actores, técnicos, carpinteros, costureras y colaboradores. Muchos de ellos no habían nacido cuando comenzó esta tradición. “Es una herencia que cuidamos entre todos. Aquí participan abuelos, padres e hijos”, explica Royo.

Este año, aunque la historia haya tenido un giro inesperado, el final será el mismo, el Nacimiento volverá a brillar sobre el Monte Viso, y el público volverá a emocionarse.