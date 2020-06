La Rioja solicita el pase de la comunidad a la Fase 3

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha informado de que "en los primeros días de la semana que ahora comienza" se solicitará el "pase de la comunidad a la Fase 3" siempre desde "el principio de máxima prudencia".

Concha Andreu ha realizado este anuncio tras la videoconferencia mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de homólogos de comunidades y ciudades autónomas. "Seguiremos avanzando con pasos firmes que nos permitan siempre mirar hacia adelante y no retroceder pero seguiremos siendo muy prudentes con cada medida y cada decisión tomada buscando el máximo equilibrio entre seguridad sanitaria y revitalización de la economía", ha concretado la presidenta.

UN NUEVO FALLECIDO CON CORONAVIRUS

La comunidad autónoma de La Rioja tiene que lamentar un nuevo fallecido con coronavirus, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Por su parte, no hay que sumar nuevos contagios.

Con la víctima mortal de este domingo se rompe la estabilidad que situaba a La Rioja sin fallecidos desde el pasado lunes, 25 de mayo. Desde el comienzo de la pandemia han fallecido en nuestra comunidad un total de 361 personas con Covid-19. El Gobierno de La Rioja ha informado de que la fallecida es una mujer de edad avanzada con factores de riesgo y que residía en un centro de mayores. Desde el inicio de la pandemia, de los 361 fallecidos, 208 eran residentes en centros de la tercera edad.

Por su parte, según los datos de Sanidad y del Ejecutivo regional, La Rioja ha contado con un total de 4.051 casos activos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

La semana pasada fue dado de alta el último paciente ingresado por COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que ha atendido a un total de 91 personas desde que comenzó la pandemia.

SITUACIÓN HOSPITALARIA

En la jornada de hoy, veinte personas están ingresadas en planta con síntomas compatibles con la enfermedad en los centros hospitalarios de la comunidad, tres más que ayer a primera hora de la mañana. Seis de ellos se encuentran a la espera de los resultados de las pruebas de COVID-19.

Ante cualquier persona con sintomatología compatible con la COVID-19 (dificultades respiratorias, fiebre elevada...) o que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado, el personal sanitario sigue los procedimientos y trata los pacientes como si fueran casos confirmados, realizando las pruebas pertinentes para su diagnóstico. De este modo, se interrumpe la cadena de transmisión de la enfermedad con la mayor anticipación posible.

No obstante, no se consideran casos confirmados de COVID-19 hasta conocer el resultado de las pruebas. Según los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para la actual fase epidemiológica, un caso confirmado es el de una persona que registra un resultado positivo por PCR, independientemente de que tenga o no síntomas, o que, presentando síntomas compatibles y registre un resultado negativo por PCR, tenga anticuerpos IgM positivos en las pruebas serológicas, según la técnica analítica y evolución clínica correspondientes.