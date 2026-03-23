El Alto Gállego impulsa el turismo accesible con bucles magnéticos en sus oficinas

El Área de Turismo de la Comarca Alto Gállego ha incorporado recientemente cuatro bucles magnéticos portátiles de sobremesa para mejorar la atención a las personas con discapacidad auditiva. Estos dispositivos se han instalado en las Oficinas de Información Turística del territorio, concretamente en Sallent de Gállego, Panticosa, Biescas y Sabiñánigo.

Comunicación más clara y sin ruido

Estos sistemas permiten transmitir el sonido directamente a los audífonos o implantes cocleares de los usuarios que tengan activada la posición “T” (telebobina). De esta forma, se reduce el ruido ambiente y se facilita una comunicación más clara y accesible durante la atención presencial. Al ser equipos portátiles, pueden usarse de forma flexible en los distintos puntos de atención al público.

¿Cómo funciona esta tecnología?

El bucle de inducción magnética es un sistema de comunicación diseñado para facilitar la escucha a las personas que utilizan prótesis auditivas en entornos ruidosos o con mala acústica. Su funcionamiento se basa en la emisión de una señal magnética inalámbrica que es captada por el audífono. Para usarlo, la persona solo necesita activar la posición “T” de su dispositivo, y un símbolo de accesibilidad auditiva señaliza los espacios que disponen de esta tecnología.

Hacia un Destino Turístico Inteligente

Con esta iniciativa, el Área de Turismo refuerza su compromiso con la accesibilidad universal y con la mejora continua de la calidad en la atención, avanzando hacia un modelo de turismo más inclusivo. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI) en el que trabaja la Comarca Alto Gállego.

Este proyecto busca mejorar la gestión del destino turístico a través de la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad. El objetivo es consolidar el territorio como un destino acogedor y accesible, preparado para atender a todos los perfiles de visitantes y garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones.