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Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo

El presidente de la Junta ha reunido en la tarde de hoy a su equipo de gobierno para darle la noticia

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

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Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El presidente de la Junta de Andalucía ha convocado a las 20:30 una comparecencia para dar a conocer una "noticia importante para Andalucía", no era otra que la fecha para las próximas elecciones, el 17 de mayo. 

Juanma Moreno ha hecho un breve repaso a los últimos cuatro años de legislatura y ha justificado la fecha escogida para que los andaluces puedan ir a las urnas sin ninguna actividad importante en el calendario autonómico. 

Ha indicado que ir a las urnas en ese momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses "con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".

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