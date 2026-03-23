Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía ha convocado a las 20:30 una comparecencia para dar a conocer una "noticia importante para Andalucía", no era otra que la fecha para las próximas elecciones, el 17 de mayo.

Juanma Moreno ha hecho un breve repaso a los últimos cuatro años de legislatura y ha justificado la fecha escogida para que los andaluces puedan ir a las urnas sin ninguna actividad importante en el calendario autonómico.

Ha indicado que ir a las urnas en ese momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses "con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación".