Científicos españoles descubren un interruptor clave en la inflamación pulmonar severa

Un equipo de científicos del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) ha liderado un estudio que desvela un nuevo mecanismo implicado en la inflamación pulmonar severa. Este hallazgo es fundamental para entender las complicaciones y la mortalidad asociadas a enfermedades respiratorias graves, como la causada por la covid-19.

La investigación ha identificado que el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, conocido como IGF1R, juega un papel crucial en la temida “tormenta de citoquinas”. Este fenómeno consiste en una respuesta inflamatoria descontrolada que puede provocar daños irreparables en el tejido pulmonar.

Un receptor clave en la 'tormenta de citoquinas'

El estudio ha sido dirigido por la unidad de Cáncer de Pulmón y Enfermedades Respiratorias del CIBIR, encabezada por el doctor José Manuel García Pichel. Mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis genómico y estudios experimentales, el equipo ha profundizado en el papel del IGF1R, un receptor tradicionalmente asociado al crecimiento celular y al metabolismo.

Los investigadores han podido determinar que la actividad de este receptor se altera en situaciones de daño pulmonar, lo que contribuye directamente a desencadenar una respuesta inflamatoria mucho más severa de lo normal.

Reveladora experimentación animal

Para comprobar su hipótesis, los científicos trabajaron con modelos animales modificados genéticamente para no expresar el receptor IGF1R, además de utilizar datos de pacientes con covid-19. Los resultados han sido contundentes: los animales sin el receptor mostraron una inflamación notablemente menor y un daño alveolar reducido en comparación con los que sí lo tenían.

Estos datos han indicado que la ausencia de IGF1R confiere una mayor protección frente a este tipo de lesiones pulmonares. El análisis del material genético de los pulmones también ha revelado que, sin este factor, se revierten muchos de los cambios moleculares provocados por la lesión y se reduce la activación de los genes implicados en la “tormenta de citoquinas”.

Implicaciones más allá de la inflamación

Los hallazgos, publicados en la prestigiosa revista científica ‘Respiratory Research’, van más allá de la propia inflamación. Los investigadores han observado un menor daño y estrés en el ADN de las células pulmonares, así como cambios en el metabolismo celular, como una reducción de la actividad mitocondrial y de la glicólisis.

Este descubrimiento es especialmente relevante, ya que el síndrome de distrés respiratorio agudo sigue sin contar con tratamientos específicos eficaces y presenta una elevada mortalidad. El estudio amplía así el conocimiento sobre los complejos mecanismos que regulan la actividad pulmonar y abre nuevas vías para el desarrollo de terapias.