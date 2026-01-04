La Rioja enciende los fogones: La 'batalla' por el mejor bocado del año se decide en el XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja

El plazo de inscripción para el XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja ya está abierto y se extenderá hasta el próximo 13 de enero. El certamen, organizado por la entidad de Promoción Territorial 'La Rioja 360 Grados Avanza', repartirá hasta 4.900 euros en premios y celebrará su gran final el 17 de marzo en Riojaforum para disputar el máximo galardón: el Delantal de Oro. Los interesados pueden inscribirse a través de la web lariojacapital.com hasta completar el límite de 80 concursantes, con una cuota de participación de 20 euros. Como requisito, los pinchos deberán estar elaborados con al menos un 50 por ciento de alimentos de calidad de La Rioja.

Fase previa y una gran final en directo

La mecánica del concurso mantendrá un formato similar al de años anteriores. Los establecimientos participantes deberán ofrecer su pincho al público durante los fines de semana comprendidos entre el 14 de febrero y el 15 de marzo. Durante este tiempo, un jurado itinerante visitará de forma anónima cada local para evaluar las propuestas y seleccionar a los diez finalistas, cuya elección se comunicará oficialmente el 10 de marzo.

La fase definitiva se celebrará en la mañana del martes 17 de marzo en Riojaforum. Este evento consistirá en una exhibición culinaria abierta al público, donde cada finalista deberá preparar en directo su pincho en un tiempo máximo de diez minutos ante un jurado de reconocido prestigio.

Casi 5.000 euros en premios

El jurado de la final será el encargado de otorgar los tres galardones principales: el 'Delantal de Oro', dotado con 1.700 euros; el 'Delantal de Plata', con 1.000 euros; y el 'Delantal de Bronce', con 700 euros. Además, se entregarán las menciones Pincho #productoriojano y Pincho Inclusivo, ambas dotadas con 500 euros y elegidas por el jurado itinerante durante la fase previa del concurso.

El público también tendrá un papel protagonista al elegir el 'Pincho Popular' a través de votaciones en urnas ubicadas en los locales participantes hasta el 8 de marzo. Esta mención también está dotada con 500 euros. Finalmente, la organización entregará el tradicional galardón 'Palillos de honor' para homenajear a una figura destacada por su contribución a la gastronomía de pinchos en La Rioja.

Los ganadores de la edición anterior

'El danzador', del Meraki de Nájera

En la edición anterior, el Delantal de Oro fue para el pincho 'El Danzador' del bar Meraki de Nájera. La plata recayó en 'El Agricultor' de El Albergue, de Calahorra, y el bronce fue para Aromas de Rioja by Zenit, también de Calahorra, por '¡De la Alubia hasta los Andares!'. Las menciones especiales reconocieron a 'El Rancho' (Pincho Inclusivo), bar 'Meraki' (Pincho #productoriojano) y bar El Arca (Pincho Popular), mientras que el galardón 'Palillos de Honor' fue para Adolfo Sáenz del Bar 'El Muro'.