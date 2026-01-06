El mejor roscón de Reyes de A Coruña tiene su camiseta de Zara: la curiosa colección exclusiva de A Coruña

El 50º aniversario del nacimiento de Zara se acompañó durante 2025 con una serie de eventos y colecciones de la multinacional dedicados a la ciudad que vio nacer a la compañía. Desde camisetas dedicadas a Monte Alto a conciertos exclusivos en la cúpula del Monte de San Pedro, pasando por la transformación de la primera tienda de Juan Flórez: han sido muchos los guiños a lo largo de este año.

El homenaje de zara a la gastronomía de A Coruña

Uno de los últimos tiene que ver con la colección de Zara Kids, que muestra tres iconos gastronómicos de la ciudad de A Coruña. Son sudaderas y camisetas dedicadas a trata de la Confitería Flory, la heladería Colón y la vinoteca O Cabo.

La Confitería Flory, fundada en 1967, es uno de los lugares más emblemáticos de A Coruña que elaboran el Roscón de Reyes. Con el cierre de Glaccé, las colas para comprar este dulce típico, en Navidad, se han concentrado en este local, situado en el Agra del Orzán.

Sudadera de Zara dedicada a la Confitería Flory

La Heladería Colón registra largas colas cada verano en cuanto sale un rayo de sol. El negocio, en funcionamiento desde 1989, se mudó unos metros en La Marina y sobrevive a la explosión de aperturas de heladerías o tiendas de yogur helado en el centro de la ciudad. La camiseta de Zara muestra su icónico logo, un cucurucho con tres bolas, cada una de un color (y sabor).

Prenda de Zara dedicada a la Heladería Colón de A Coruña

La Vinoteca O Cabo, situada en la Calle Picavia, es famosa, especialmente, por su tortilla estilo Betanzos. De hecho, fue premiada en 2024 como Mejor Tortilla de España, lo que multiplicó su popularidad. La camiseta muestra el nombre con la tipografía clásica y su ubicación, acompañados por una tortilla bordada.

Camiseta de Zara del Bar O Cabo

La colección exclusiva ha estado disponible únicamente en el Zara de la Calle Compostela

Camisetas de Zara con frases en gallego

A estas referencias gastronómicas se suman otras camisetas y sudaderas infantiles con frases en gallego.

Camiseta 'Se Chove que Chova' de Zara Kids

'Malo Será', 'Se Chove que Chova' o 'Marcho que teño que Marchar' son algunas de las frases hechas que utiliza Zara, algo inédito en la marca. Hasta ahora, han sido contadas y anecdóticas las ocasiones en las que multinacional de Arteixo (A Coruña) utilizó el gallego en sus colecciones en sus 50 años de existencia, pese a que sí tiene disponible su web en el idioma de Galicia.