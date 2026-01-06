Tres vehículos implicados en un accidente múltiple en Mugardos con dos heridos leves

Un choque entre tres turismos registrado este lunes en el término municipal de Mugardos se ha saldado con dos personas heridas de carácter leve. El accidente tuvo lugar en un tramo de la carretera AC-133, provocando el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en la zona.

El incidente se localizó exactamente en el kilómetro 4,700, a la altura de la parroquia de Piñeiro. Según informaron fuentes de los servicios de emergencia, la alerta se activó tras la llamada de una de las conductoras implicadas en la colisión. La mujer informó a la Central de Emergencias de que tanto ella como su acompañante presentaban dolores en el pecho como consecuencia del impacto.

Despliegue de emergencias

Dada la naturaleza del accidente y la ubicación del mismo, el 112 Galicia coordinó la intervención de diversos efectivos para asistir a los heridos y regular el tráfico en la vía, con Urxencias Sanitarias-061,para la atención y posible traslado de los afectados, además del GES de Mugardos, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Mugardos y de Fene.