La Rioja activa ayudas de hasta 4.000 euros para cambiar de coche

El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (Ader), ha puesto en marcha un nuevo programa de ayudas para la renovación de vehículos. Un total de 800 riojanos podrán beneficiarse de subvenciones de hasta 4.000 euros para cambiar de coche. La iniciativa movilizará cerca de 3,2 millones de euros, de los cuales 2 millones son aportados por la ADER y 1,2 millones por los concesionarios adheridos al plan.

El objetivo principal de esta medida es modernizar el parque de automóviles de La Rioja, que se ha convertido en uno de los más viejos de España. Actualmente, la antigüedad media de los coches en la comunidad es de 16 años, un año y medio por encima de la media nacional. Según los datos, seis de cada diez vehículos superan los 15 años de antigüedad, y solo el 2 % del parque móvil tiene menos de un año.

Requisitos para acceder a las ayudas

En cifras 4.000 euros para cambiar de coche

Para poder solicitar esta subvención, el primer requisito es estar empadronado en La Rioja durante un mínimo de seis meses. Además, los nacidos en 1984 o antes, es decir, los mayores de 41 años, deberán acreditar la baja definitiva de un vehículo para achatarrar. Dicho coche deberá tener una antigüedad mínima de 10 años y estar a nombre del solicitante.

Qué coches se pueden comprar

El programa establece limitaciones en el tipo de vehículo que se puede adquirir. El coche nuevo debe tener un precio inferior a 60.000 euros y contar con el distintivo medioambiental C o ECO. Quedan excluidos los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables (etiqueta Cero), ya que cuentan con su propio plan de ayudas, el Plan MOVES. Los vehículos deben ser nuevos o de demostración, los conocidos como kilómetro 0, con una antigüedad máxima de 12 meses desde su primera matriculación.

La ayuda se gestiona directamente en el concesionario y se aplica el descuento en el momento de la compra, por lo que el comprador ve reflejada la reducción de precio de forma inmediata. El plazo para solicitar las ayudas se extiende hasta el 12 de junio de 2026 o hasta que se agoten los fondos disponibles. El listado de establecimientos participantes se publicará en la web de la ADER.

Un impulso necesario para el sector

El sector del automóvil ha recibido la medida con optimismo. Jesús Romero, presidente de ARIAUTO, ha destacado que se trata de un impulso necesario para rejuvenecer el parque automovilístico riojano. "La hemos recibido con una gran alegría, ya que el mercado de La Rioja es un mercado muy antiguo", ha señalado Romero, quien confía en que la medida sirva para "intentar que esa tendencia de la antigüedad de nuestro parque, que es mucho más alta que la de media de España, pues que baje".