¿Cuál es el estado de salud de los ascensores de La Rioja?: Las ayudas que impulsan su instalación o modernización

Las ayudas para la mejora de la accesibilidad se han convertido en una prioridad para las administraciones riojanas. Un ejemplo claro es Logroño, donde el consistorio ha aumentado la ayuda máxima para la adaptación de edificios de 8.000 a 12.000 euros en la última convocatoria. Este incentivo ha provocado que las solicitudes para instalar ascensores se tripliquen, pasando de 31 peticiones en 2024 a 84 permisos municipales en lo que va de 2025, la mayoría para inmuebles antiguos sin elevador.

Claves de la accesibilidad en edificios

La instalación de un ascensor es una obra de envergadura cuyo coste puede oscilar entre 30.000 y 200.000 euros, dependiendo de la complejidad. Según Carlos Chinchetru, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Ascensores de La Rioja (APRA), la opción más viable suele ser habilitar el hueco de la escalera. En casos donde no hay espacio, es necesario romper la escalera original para colocar el ascensor y reconstruirla, lo que eleva el presupuesto.

Sin embargo, la accesibilidad va más allá de instalar un ascensor. Chinchetrú recuerda que existen otras soluciones, como los elevadores, para superar tramos de escaleras en portales donde no es posible bajar el ascensor a cota cero. "La accesibilidad no solo consiste en montar ascensores, puedes montar elevadores para salvar esas escaleras cuando es imposible bajar el ascensor", aclara el presidente de APRA. Estas alternativas también pueden acogerse a las ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas.

La accesibilidad no solo consiste en montar ascensores" Carlos Chinchetru Presidente APRA

En La Rioja hay censados unos 126.100 ascensores y su estado general es bueno. Chinchetrú asegura que "el estado es bueno, los ascensores están bastante bien, duran muchísimos años". Además, la normativa de 2024 ha introducido mejoras de seguridad relevantes, como paradas más suaves y niveladas para evitar escalones, barreras infrarrojas para que las puertas no se cierren si hay alguien en medio y la obligatoriedad de instalar un teléfono en la cabina para emergencias.