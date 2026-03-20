La primavera llega a La Rioja con una alerta para los 70.000 alérgicos: Así serán los próximos meses para los alérgicos

La primavera ha comenzado este miércoles a las 15:46 horas, y con ella llega la preocupación para los 70.000 alérgicos que se estima hay en La Rioja. Esta estación trae consigo un aumento de las temperaturas y más horas de luz, pero también un incremento en los niveles de polen que convierte a la alergia en la cuarta enfermedad crónica más importante. Según las estimaciones, una cuarta parte de la población puede sufrir problemas respiratorios por esta causa, aunque la intensidad varía, siendo especialmente severa para un 10 % de los afectados.

En marzo, los pólenes de ciprés y plátano de sombra son los primeros en causar molestias, mientras que más adelante tomarán el relevo el olivo y las gramíneas. Para muchos, esta época significa vivir con los síntomas a cuestas, como relata Alejandro, un profesor alérgico: "En cuanto empieza la primavera, sé que lo voy a pasar mal, me pican los ojos, no paro de estornudar, es como que voy arrastrándome todo el día". Su testimonio refleja la realidad de miles de personas: "Voy todo el día con el pañuelo en la mano, pero bueno, es lo que toca, y ya lo tengo asumido".

Voy todo el día con el pañuelo en la mano, pero es lo que toca" Alejandro Alérgico al polen

COPE Alergia

Una primavera que será intensa

A pesar de que las previsiones oficiales de la Sociedad Española de Alergología hablan de niveles "leves o moderados", el doctor Ángel Blasco, jefe del servicio de Alergología del SERIS, advierte que la realidad en La Rioja será diferente.

Para la región, estos niveles se traducirán en concentraciones "altas" de polen de gramíneas, el más común en mayo y junio, y también para el ciprés y el plátano de sombra en las fechas actuales. El doctor Blasco ha sido claro en su pronóstico para las próximas semanas.

No va a ser una primavera buena, tenemos por delante una primavera intensa de síntomas" Doctor Ángel Blasco Jefe del Servicio de Alergología del SERIS

Rioja Salud Doctor Ángel Blasco, Jefe de Alergología del SERIS

¿Alergia o resfriado?

Con el final de la temporada de resfriados, es fácil confundir los síntomas. Los farmacéuticos explican cómo diferenciarlos: "Normalmente, la alergia lo que tiene es más picor de ojos, picor de nariz, más estornudos y no hay fiebre". Como ha señalado el doctor Blasco, los síntomas principales de la alergia son el picor de ojos y nariz, lagrimeo, congestión, estornudos y mucosidad acuosa, mientras que "una alergia no va a dar fiebre y una alergia no va a dar un moco verde espeso".

COPE Síntomas de alergia

Más alérgicos y por más tiempo

El número de personas alérgicas está en aumento, y no solo por una mayor detección, sino por un crecimiento real de afectados. El doctor Blasco lo atribuye a dos factores clave: la carga genética, ya que "padres alérgicos van a transmitir a su descendencia la posibilidad de ser alérgicos", y la contaminación. Según el experto, la polución, especialmente la de tipo diésel pero también la de las calefacciones, "altera la composición del polen", haciendo que las plantas produzcan proteínas de defensa más alergénicas. Además, el cambio climático contribuye alargando la duración de la estación polínica.

Crecerá el número de alérgicos en La Rioja, los padres alérgicos van a transmitir a su descendencia la posibilidad de ser alérgicos Doctor Ángel Blasco Jefe del Servicio de Alergología del SERIS

COPE Los síntomas se pueden minimizar con el tratamiento oportuno

Ante este panorama, los expertos ofrecen varias recomendaciones para mitigar los síntomas. Medidas como realizar lavados nasales con agua de mar, permanecer en interiores el mayor tiempo posible, evitar el ejercicio al aire libre y usar gafas de sol pueden ayudar. Desde las farmacias también se ha notado un incremento en la venta de antihistamínicos. Sin embargo, la principal recomendación es "hacer el tratamiento de forma reglada, indicado por su médico" y, para futuras primaveras, solicitar consulta en un servicio de alergología para acceder a tratamientos preventivos.