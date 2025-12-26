Los peligros de la flor de Pascua para tu mascota: Lo que tienes que saber esta Navidad si tienes un perro o un gato en casa

La flor de Pascua puede conservarse más allá de la Navidad

La flor de Pascua es una planta que representa a la perfección la Navidad. Con un color alegre y contundente, podría pensarse que siempre es un buen adorno navideño. Sin embargo, no es así. Su presencia debe meditarse en el hogar en el que convivan animales.

¿Puede una planta tan vistosa y apreciada ser venenosa? La respuesta es clara. Sí, la flor de Pascua, cuyo nombre científico es Poinsettia, es tóxica para animales como perros y gatos debido a su savia lechosa, denominada ésteres diterpénicos, que causa irritación en piel y mucosas, vómitos, diarrea y salivación excesiva, aunque rara vez es mortal.

COPE Los animales conviven estos días con adornos navideños y plantas como la Flor de Pascua

Los síntomas suelen variar de leves a moderados y son autolimitantes, pero siempre es mejor mantenerla fuera de su alcance y consultar al veterinario si hay sospecha de ingestión.

Lo cierto es que las plantas más bonitas para decorar tu hogar pueden suponer un peligro fatal para las mascotas, empezando por la flor de Pascua, tan abundante en estas fechas, pero que puede permanecer en tu casa durante todo el año si tiene los cuidados adecuados.

La flor de Pascua es preciosa pero su savia es altamente tóxica para animales si la ingieren. Lo mismo ocurre con el muérdago y el acebo. Así que lo mejor es evitarlas en hogares con animales o mantenerlas en lugares inaccesibles para ellos, una cuestión altamente complicada si hablamos de gatos.

COPE Flor de Pascua, un adorno navideño en las mesas españolas

Síntomas en mascotas

Por contacto con la piel o mucosas: Enrojecimiento, ampollas, picazón, conjuntivitis, secreción ocular.

Por ingestión: Salivación excesiva, vómitos, diarrea, inflamación de boca y garganta (glositis, faringitis), y dificultad para tragar.

En general, los síntomas de intoxicación son similares en ambos, aunque los gatos pueden ser más propensos a las reacciones cutáneas debido a su mayor sensibilidad. Por otro lado, los perros suelen ser más curiosos, lo que aumenta las probabilidades de ingerir una mayor cantidad de la planta.

COPE Perros y gatos pueden verse afectados

¿Cuándo ir al veterinario de inmediato?

Aunque la intoxicación por flor de Pascua no suele ser grave, hay momentos en los que es mejor no esperar. Ten en cuenta estos síntomas y si los observas, acude al veterinario de confianza o de urgencia, si es preciso.

Si tiene problemas para respirar.

Si está demasiado apático o no responde.

Si su piel o sus ojos están muy irritados.

La intoxicación severa por flor de Pascua es rara, ya que la planta tiene un sabor amargo que desalienta a los animales a comer grandes cantidades. Sin embargo, si notas síntomas persistentes o graves, consulta a tu veterinario de inmediato.

Si descubres que tu perro o gato ha mordido o comido una flor de Pascua, ¡tranquilidad! Aunque esta planta puede ser un problema para ellos, siguiendo unos pasos sencillos puedes ayudarlos a estar bien.

Lo primero es quitar la flor de Pascua para que no puedan seguir mordisqueándola. Si han dejado restos en el suelo o en su pelaje, límpialos con cuidado. Así evitarás que el contacto continúe irritándolos.

¿Notas que tiene partes de la planta en la boca o cerca del hocico? Con un paño húmedo, límpiale suavemente para eliminar cualquier rastro del látex que pueda estar molestándolo. Si parece incómodo, dale un poco de agua para que se enjuague de forma natural.

Ahora, toca vigilar a tu peludo. Presta atención a posibles síntomas como vómitos, diarrea, babeo o estar más apagado de lo normal. La mayoría de las veces, estos signos son leves, pero es importante controlarlos.

Si no estás seguro de qué hacer o los síntomas te preocupan, llama a tu veterinario y explícale lo sucedido.