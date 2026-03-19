'Brizna' desvela su cartel gratuito con Iseo y nominados a los Grammy en el corazón de la Huesca rural

El festival Brizna de Ayerbe ha presentado una ambiciosa programación para su próxima edición, consolidándose como una de las citas culturales más singulares del verano en Aragón. Con un cartel que incluye a artistas de talla internacional como Iseo & Dodosound y los argentinos nominados al Grammy Él Mató a un Policía Motorizado, el festival mantiene su seña de identidad: el acceso completamente gratuito a sus conciertos principales. Esta apuesta, según su promotor, Luis Costa, busca abrir el evento a toda la población y reforzar su conexión con el territorio. "Creíamos que teníamos que abrirlo para que todo el mundo lo tocara, porque el Brizna es de Ayerbe más que de nada", ha señalado Costa durante la presentación.

COPE Iseo&Godosound

Un cartel de lujo con acceso gratuito

La programación de este año vuelve a ser una apuesta por la calidad y la diversidad, reuniendo a bandas consagradas con talentos emergentes. El viernes será el turno de Arizona Baby, Él Mató a un Policía Motorizado y Las Hinds, junto a las sesiones de JOTAPOP e Íñigo Pérez DJ. El sábado, el escenario principal acogerá las actuaciones de Iseo & Dodosound, el mítico R de Rumba, Queralt Lahoz, DJ Bárbara Garland y Hurtell DJ.

COPE Arizona Baby

Victor Domínguez, responsable del festival, ha destacado la capacidad de Brizna para atraer a grupos que llenan grandes recintos. "El día de antes, Iseo está en el Low, un festival de 3 o 4 millones de euros. . Es muy necesaria nuestra labor para que se entienda que esto es fundamental", ha afirmado, subrayando que el festival no firma ninguna exclusividad con los artistas.

Esto solo es posible en los pueblos, porque en las grandes ciudades tristemente se han rendido a la hamburguesa de McDonald's" Victor Domínguez Responsable del festival y de OCRE

Domínguez también ha reivindicado el papel de los festivales de pequeño formato frente a los macroeventos controlados por fondos de inversión. "En los pueblos está el futuro, y es ahí donde tenemos que trabajar. En las grandes ciudades tristemente se han rendido a la hamburguesa de McDonald's, y en los pueblos seguimos queriendo comer en el bar y que no lo cierren", ha sentenciado, defendiendo un modelo coherente y apegado a la realidad local.

COPE El Mato a un policía motorizado

Cultura como motor contra la despoblación

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha puesto el foco en el profundo impacto que el festival tiene para la localidad. Con una afluencia que el año pasado superó las 5.000 personas en un municipio de 1.100 habitantes censados, Brizna se ha convertido en una herramienta clave para revertir la despoblación, generar riqueza y dinamismo. "No somos conscientes de la repercusión e impacto que puede tener el Brizna", ha admitido el alcalde, quien defiende la cultura como una inversión. "Un pueblo puede tener las calles perfectas, pero si no hay vida, si no hay actividad, el pueblo estará muerto". Biescas ha subrayado también la enorme promoción exterior que supone que artistas internacionales mencionen a Ayerbe en sus redes sociales, llevando el nombre del pueblo a miles de personas en todo el mundo.

COPE Hinds

En esta misma línea, la concejala de Cultura, Rebeca Armada, ha ofrecido una emotiva defensa del papel del festival. "El Brizna es la prueba de que la cultura no pertenece solo a las grandes ciudades, sino que vive, respira y crece en nuestros pueblos", ha declarado. Para Armada, la cultura es un elemento que "une, crea comunidad, genera orgullo y hace que la gente sienta que su pueblo está vivo". La concejala ha finalizado agradeciendo la implicación del público: "Vosotros y vosotras sois la parte más importante de este proyecto".

La cultura no pertenece solo a las grandes ciudades, sino que vive, respira y crece en nuestros pueblos" Rebeca Armada Concejal de cultura del Ayuntamiento de Ayerbe

Un modelo de festival en constante evolución

desde niños recién nacidos hasta personas mayores de 90 años". Antonio Biescas Alcalde de Ayerbe

Nacido en plena pandemia en 2021, Brizna ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Aquella primera edición, organizada bajo estrictas restricciones, fue un éxito que demostró que "es posible crear cultura y organizar un festival en plena pandemia", según el alcalde. Desde entonces, el formato ha evolucionado hasta el modelo actual, que el año pasado alcanzó su "culmen" en participación, atrayendo a un público intergeneracional, "desde niños recién nacidos hasta personas mayores de 90 años".

COPE Queralt Lahoz

Para gestionar un evento gratuito de esta magnitud, la organización implementó el año pasado la pulsera Brizna. Este sistema, como ha explicado Victor Domínguez, permite fidelizar al público y obtener una estimación de la asistencia, algo crucial para la producción. La pulsera, que ya está a la venta, ofrece a sus portadores ventajas económicas en las barras y en espacios de aforo limitado como la piscina, compensando la ausencia de ingresos por taquilla. Este año, además, se han añadido más actividades gratuitas y un día más de conciertos en el espacio de la Fontaneta.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de Huesca (DPH), cuyo diputado de Cultura, Carlos Samperiz, ha calificado el festival como "muy pegado al territorio y con una escucha muy activa de lo que la gente demanda".