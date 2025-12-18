Un paciente siembra el pánico en Urgencias y ataca a 16 personas en el Hospital San Pedro de Logroño

La calma se rompía de forma abrupta en el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño

La calma de una mañana se rompía de forma abrupta en el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. Un paciente ha agredido a dieciséis personas poco antes del mediodía, incluyendo personal sanitario, de seguridad y agentes de la Policía Nacional, desatando el caos y la consternación entre los profesionales.

El ataque se ha producido mientras el paciente era atendido en un box. Según testigos, el hombre se ha alterado súbitamente y ha comenzado a lanzar insultos y empujones. La violencia ha escalado en segundos, afectando a un médico, cinco enfermeras, tres TCAE, tres celadores y dos vigilantes de seguridad que intentaban reducirlo.

Cuando los agentes de la Policía Nacional, que se encontraban en el centro por otro motivo, han intervenido, también han sido agredidos. Fuentes oficiales han confirmado que las lesiones físicas han sido de carácter leve, pero han destacado el notable impacto psicológico. “Más allá de los golpes, está el miedo, la sensación de indefensión que deja un episodio así”, señalan desde el propio hospital.

El Gobierno de La Rioja ha condenado los hechos y ha recordado la existencia de un Protocolo de Actuación ante Agresiones. Sin embargo, el suceso pone de manifiesto una realidad preocupante en la región.

Una violencia que no cesa

Solo en los diez primeros meses de 2025, La Rioja ha registrado 99 agresiones a profesionales sanitarios, una cifra que evidencia un aumento sostenido. Los servicios de Urgencias y atención primaria son los puntos más calientes, donde la saturación y el estrés son mayores.

Ante esta situación, el Sindicato Médico de La Rioja y otras organizaciones profesionales han vuelto a alzar la voz para exigir mayores medidas de seguridad y campañas de sensibilización. “No podemos normalizar que quien viene a ayudar acabe siendo agredido”, subrayan desde el Colegio de Médicos.

El miedo persiste en el hospital

Tras el incidente, el ambiente en el hospital era de silencio y consternación. “No te lo esperas, estás centrado en atender a una persona enferma y, de repente, todo se convierte en caos”, ha relatado uno de los enfermeros presentes. El paciente ha sido finalmente reducido y trasladado a otra zona del centro, y el caso ya está en manos de las autoridades judiciales.

Desde el Servicio Riojano de Salud se ha anunciado un refuerzo de las medidas preventivas y de la presencia de seguridad en las áreas más sensibles. No obstante, los profesionales insisten en que la solución también requiere educar en el respeto. “Detrás de cada bata blanca hay una persona que solo quiere ayudar. Lo que ha ocurrido hoy no puede volver a pasar”, resumía una enfermera con la voz todavía temblorosa.

El episodio deja al descubierto una realidad incómoda pero innegable, la violencia contra los sanitarios es una amenaza creciente. Médicos, enfermeras y celadores no solo enfrentan largas jornadas y alta presión asistencial, sino también el riesgo de ser víctimas de agresiones en su propio lugar de trabajo.

Desde el Servicio Riojano de Salud se ha anunciado que se reforzarán las medidas preventivas y la presencia de seguridad en las áreas más sensibles del hospital. Aun así, muchos profesionales coinciden en que la solución pasa también por educar en el respeto y la empatía hacia quienes cuidan de los demás.

La mañana terminó con calma, pero la sensación de vulnerabilidad permanece. En el hospital, entre pasillos y salas de espera, el eco del suceso aún resuena como un recordatorio de que la violencia nunca puede formar parte de la sanidad.