Logroño activa el plan para cambiar las tuberías de más de veinte de sus calles

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado un plan de actuación para sustituir las antiguas tuberías de fibrocemento en más de una veintena de calles de la ciudad. La intervención, que se extenderá hasta el año 2029, contará con un presupuesto total de 1,6 millones de euros y se centrará en los barrios de San José y Madre de Dios, además de en puntos críticos como la Avenida de la Paz y Vara de Rey. Así lo ha comunicado el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, quien ha informado de que en la Junta de Gobierno Local "se ha dado por bueno un plan de actuación para llevar a cabo unas mejoras en las redes de distribución del agua en la ciudad de Logroño".

Un plan de choque para problemas endémicos

El concejal ha explicado que la modernización del ciclo del agua es un "foco fundamental" para el actual equipo de Gobierno. López ha señalado que, además de otras grandes actuaciones como las previstas en el río Ebro o la solución a problemas estructurales como el Corredor Sur, era prioritario abordar la renovación de los más de 80 kilómetros de redes de fibrocemento que aún existen en la ciudad. "Si no hacíamos un plan de actuación serio y riguroso , nos encontrábamos con que íbamos renovando tramos de redes de la ciudad, pero de una forma no programada", ha detallado el edil.

Rotura de varias tuberías



Con este nuevo enfoque, el consistorio busca atajar varios problemas a la vez. El objetivo principal, según López, es "lo primero, asegurar a los barrios de San José y Madre de Dios el suministro continuo del agua potable, un bien que es necesario y que es de derecho". Además, ha añadido que con este plan se persigue "evitar molestias por esos cortes puntuales que en ocasiones, cuando se producen roturas de tubería, sufren los ciudadanos".

Aseguramos a los barrios de San José y Madre de Dios el suministro continuo del agua potable" Jesús López Concejal de Medio Ambiente

La intervención también permitirá optimizar los recursos, tanto económicos como humanos. Se evitarán "los costes de reparaciones que no conducen a nada", al tiempo que se optimiza el trabajo de los operarios del servicio de aguas. "Dignificamos la calidad de vida de dos barrios que necesitan de estas renovaciones y que durante muchos años están sufriendo continuas incomodidades y roturas en las tuberías de agua", ha subrayado Jesús López.

AYTO.LORCA Operarios reparando tuberías

Dignificamos la calidad de vida de dos barrios que necesitan de estas renovaciones" Jesús López Concejal de Medio Ambiente

Calles afectadas y planificación

El plan define con claridad las calles donde se actuará en los barrios de San José y Madre de Dios. Estas son: Doce Ligero, Ateneo Riojano, Beato Berrio Ochoa, Beatos Mena y Navarrete, Cervera, Cigüeña, Escuelas Pías, Esteban Manuel Villegas, Luis de Ulloa, Madre de Dios, Manzanera, Oyón, Río Oja, San José de Calasanz, San Matías, San Millán, San Prudencio, Senado, la Plaza Fermín Gurbindo y la Plaza Maestro Lope.

Además de estas vías, el concejal ha destacado la inclusión de la Avenida de la Paz, "una de las más importantes de la ciudad", que sufre problemas recurrentes por sus tuberías de fibrocemento y afecta a una alta densidad de viviendas. También se actuará en un tramo "muy delicado" de Vara de Rey, entre Avenida de Solidaridad y la calle Pío XII, donde se han registrado "dos o tres roturas en este último año y medio".

Ejecución por lotes hasta 2029

La hoja de ruta contempla redactar un único proyecto durante 2026 que englobe todas las actuaciones. Posteriormente, la ejecución se licitará en lotes durante los tres años siguientes. "Tenemos que planificar en estos años 2027, 2028 y 2029 actuaciones para estas renovaciones, sin que supongan colapso de las zonas", ha afirmado López. Cada uno de esos ejercicios contará con un presupuesto aproximado de medio millón de euros.

La planificación se hará de forma que "las molestias hacia la ciudadanía sean las menos posibles", agrupando las obras por zonas para no colapsar la circulación. "Con ello conseguiremos que esta zona de la ciudad quede libre de tuberías de fibrocemento y, por ello, quede libre de posibles roturas", ha concluido el concejal.