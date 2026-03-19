El reto del RCD Mallorca ante el Elche: nunca le ha ganado en el Martínez Valero

El RCD Mallorca se enfrenta a lo que parece un imposible este sábado: ganar al Elche en su casa, algo que nunca ha ocurrido en el Estadio Martínez Valero. Ganar significaría dar un paso adelante, pero la historia no invita al optimismo precisamente.

Los bermellones no han sido capaces de doblegar a los franjiverdes en su estadio, inaugurado en la década de los 70. De hecho sólo hay una victoria del Mallorca ante el Elche en su campo y data de 1944 en un partido de ascenso a Segunda.

En la primera vuelta, el Mallorca se imponía al Elche en Son Moix 3-1 en un buen partido de los bermellones, incluso marcaba el ex franjiverde Mascarell un gran gol desde medio campo. También Muriqi marcaba un gran gol y también marcaba Maffeo.

Precisamente Mascarell podrá volver al que fuera su estadio, al Mallorca llegó tras concluir contrato en el Elche, pero no podrá hacerlo otro ex como Mojica, que vio la quinta amarilla ante el Espanyol. Será el turno de Toni Lato en el lateral. Por cierto, en frente los bermellones podrían tener un jugador que siempre les crea problemas como es Rafa Mir, el delantero de ascendencia mallorquina.

Las últimas visitas al Martínez Valero se han saldado con empate 1-1 en la 22-23, derrota 3-0 en la 21-22. El anterior precedente ya es en Segunda, en la 2018-19 fue un empate 1-1. Aunque el precedente más recordado es en la temporada 2017-18 porque fue un año muy marcado, ambos estaban en Segunda B, el Mallorca había descendido a esta categoría después de casi 40 años. Ambos eran los grandes favoritos al ascenso y la pugna fue dura, el Mallorca fue el campeón y aquel día en Elche empataron a cero.

En suma los bermellones se enfrentan a un rival que se les da muy mal en su casa. Para ello tratan de recuperar a alguno de los lesionados. Kumbulla, Abdón y Llabrés tratan de llegar al encuentro mientras lo de Asano una vez más parece ir para largo aún.