"Haro, París y Londres": Los jarreros estrenan su Festival de la Luz para fusionar historia, arte y tecnología

Haro, ciudad conocida internacionalmente por sus vinos, se ha consolidado como un destino preferido por turistas nacionales y extranjeros. Visitantes de Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Italia llegan en busca de experiencias de enoturismo y alta gastronomía en la Rioja Alta. La mezcla de cultura, paisaje y gastronomía convierte la visita en una experiencia inolvidable, con el vino como gran protagonista, especialmente en temporadas clave como la primavera y el otoño.

Un festival para iluminar el futuro

Para reforzar esta oferta, Haro se transformará en un escenario de arte y tecnología con la primera edición del Festival de la Luz, que se celebrará las noches del 20 y 21 de marzo. La iniciativa rinde homenaje a la modernidad de la ciudad a finales del siglo XIX, cuando fue una de las primeras de Europa en instalar alumbrado eléctrico público junto a París y Londres. Según la alcaldesa, Guadalupe Fernández, el objetivo es "recordar ese momento histórico, pero también reinterpretarlo desde el presente, utilizando el arte, la tecnología y la creatividad como herramientas para mirar al futuro".

El festival propone un recorrido nocturno de vanguardia con espectáculos de video mapping e instalaciones de luz y sonido. Edificios emblemáticos como el Banco de España, el Ayuntamiento, el quiosco de la Plaza de la Paz o el pórtico de la iglesia de Santo Tomás se convertirán en lienzos donde la luz dialogará con la arquitectura y la historia. Este proyecto, creado por el artista Chemasis Card, busca poner en valor la identidad local a través de un lenguaje contemporáneo.

Queremos recordar ese momento histórico, pero también reinterpretarlo desde el presente, utilizando el arte, la tecnología y la creatividad como herramientas para mirar al futuro" Guadalupe Fernández Alcaldesa de Haro

Un destino en auge

La alcaldesa ha destacado el buen estado de salud del turismo en la localidad. "El mundo del vino ya sabemos que está de moda, y Haro tiene el nombre de vino, así que eso se nota", ha afirmado Fernández. Este auge se refleja en la llegada constante de visitantes durante todo el año y en el surgimiento de nuevos proyectos empresariales que complementan la oferta institucional.

Están emergiendo nuevos negocios y alojamientos que apuestan por ofrecer un combo diferencial entre vino, gastronomía y cultura. La oferta turística se expande con experiencias para todos los públicos, desde bodegas urbanas a las tradicionales del Barrio de la Estación, que concentra la mayor cantidad de bodegas centenarias del mundo. "Estamos en un momento en que Haro tiene mucho potencial y estamos arrancando motores", ha añadido la alcaldesa.

Estamos en un momento en que Haro tiene mucho potencial y estamos arrancando motores" Guadalupe Fernández Alcaldesa de Haro

Ayuntamiento de Haro Batalla del Vino en Haro

Agenda de primavera

El fin de semana del festival se completa con otros eventos, como la sexta gala del Festival de Jotas el sábado 21 de marzo. Además, ya está preparada la programación de la Semana Santa, uno de los momentos de máxima afluencia turística. Una programación que se presenta este viernes, enlazando las actividades culturales y religiosas.

Para más información sobre el nuevo evento, se ha habilitado la web festivaldelaluzdearo.com.