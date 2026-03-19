El emotivo vídeo del Obispado de Mallorca para el Día del Seminario: "Deja tus redes y sígueme"

El 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, se celebra el Día del Seminario. Este año, el Obispado de Mallorca ha sorprendido con una pieza audiovisual que rompe moldes, alejándose de los mensajes tradicionales para conectar directamente con la Generación Z y los "millennials".

Bajo el lema "Deja tus redes... y sígueme", la campaña utiliza un lenguaje visual moderno —con guiños a la cultura DJ y la desconexión digital— para plantear una pregunta profunda: ¿qué voz escuchamos entre tanto ruido?.

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Un cambio de ritmo: del "beat" a la oración

La pieza comienza con imágenes vibrantes de la vida nocturna y el frenesí tecnológico, simbolizando el "ruido" cotidiano que a menudo impide la introspección. Sin embargo, el relato da un giro hacia la calma de los muros del Seminario y la belleza de la costa mallorquina, mostrando que la vocación no es una renuncia a la vida, sino una forma de "empezar a vivirla de verdad".

"No fue perder, fue encontrar"

El vídeo destaca testimonios visuales de jóvenes que han decidido cambiar sus planes personales por un proyecto mayor. Subrayan que el proceso no es fácil y está lleno de dudas, pero que la recompensa es una "sed de plenitud" que solo se encuentra en el servicio y la comunidad.

El pasado 1 de marzo se celebró la ordenación sacerdotal de D. Andrés David Forero Rincón en la parroquia de Sencelles.

Con esta iniciativa, el Seminario de Mallorca busca no solo atraer nuevas vocaciones, sino también sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de apoyar la formación de los futuros sacerdotes, quienes, como muestra el vídeo, provienen de entornos muy diversos.

diez seminaristas en mallorca

En un contexto donde la falta de vocaciones suele ser la noticia, el Seminario Mayor de Mallorca llega a este Día del Seminario con una cifra que, aunque modesta comparada con décadas pasadas, invita al optimismo: 10 seminaristas integran hoy la comunidad de formación.

Estos diez jóvenes no solo estudian teología; comparten vida, oración y servicio en un proceso que dura varios años. La campaña lanzada por el Obispado busca humanizar estas figuras, mostrando que detrás de la sotana o el alba hay jóvenes que disfrutan del deporte, la lectura o un paseo por la Serra de Tramuntana, pero que han sentido una "llamada" diferente.