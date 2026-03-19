Extremadura aprueba la nueva temporada de caza con la vista puesta en la defensa de la codorniz

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha presidido el Consejo Regional de Caza, donde se han aprobado los periodos hábiles de caza para la temporada 2026/27, que comenzará el próximo 1 de abril. El documento mantiene en esencia las fechas habituales para la mayoría de las especies, adaptándolas al calendario.

Fechas clave de la temporada

Las monterías y ganchos de ciervo, gamo, jabalí, muflón y arruí se podrán celebrar del 10 de octubre al 21 de febrero. Este periodo también se aplica a las batidas de jabalí y la caza de jabalí al salto en el área cinegética VC3. La mayoría de las modalidades de caza menor al salto o en mano y gancho comenzarán el 12 de octubre.

Frente común por la codorniz

Durante la reunión también se ha abordado la posición de Extremadura ante la propuesta de la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común. La comunidad ha impulsado una iniciativa junto a otras ocho autonomías para proteger su caza.

Extremadura y otras ocho comunidades, en contra de restringir la caza de la codorniz común

De hecho, Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia enviaron una carta la semana pasada al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ella solicitan que reconsidere su apoyo a las restricciones planteadas por la UE.

Órgano de representación

El Consejo de Caza es el órgano de representación del sector cinegético regional. Integra a sus principales agentes, como la Federación Extremeña de Caza, sociedades locales, cotos, propietarios de terrenos, asociaciones de cazadores y organizaciones agrarias y ecologistas.