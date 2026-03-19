Rescatan a un hombre atrapado en una alberca en un pueblo de Toledo junto a sus perros

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo han rescatado a un varón y a sus dos perros tras quedar atrapados en una alberca. El suceso ha tenido lugar en el paraje “Las Golondrinas”, en el término municipal de Fuensalida.

La alerta la dio el propio padre del afectado, quien avisó a una patrulla de que su hijo había caído al interior de una alberca y no podía salir, con el riesgo de ahogarse. Tras una batida por la zona, los agentes lo localizaron con claros signos de agotamiento junto a sus dos animales.

Un rescate complicado

Los guardias civiles actuaron con rapidez para sacar primero a los perros, usando la propia correa de uno de ellos para tirar y ponerlos a salvo. Sin embargo, la distancia con el varón dificultaba una extracción segura.

Ante la dificultad, se pidió colaboración a una persona que se encontraba en las inmediaciones. Gracias a que este ciudadano facilitó la correa de su mascota, los agentes pudieron confeccionar un sistema improvisado de tracción uniendo varias correas a modo de cuerda artesanal para proceder al rescate.

Una vez fuera del agua, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba consciente, orientado y sin lesiones. La rápida actuación y el ingenio de los agentes permitieron que tanto él como sus perros resultaran ilesos.