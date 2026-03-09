Prisión para la madre que ahogó a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria, al "sentir el impulso" de sumergirla en el mar

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el ingreso en prisión por asesinato de la mujer de 29 años acusada de haber ahogado a su hija de 20 meses en el mar. Según ha informado la agencia EFE, la detenida, una emigrante venezolana que llegó a Canarias hace siete meses, declaró ante el juez que "sintió el impulso" de tumbar a la bebé en un charco de la costa.

La mujer fue arrestada el pasado miércoles por la tarde en el barrio costero de San Cristóbal, después de que varios vecinos la observaran deambulando con el cuerpo de su hija en brazos. El auto de prisión, dictado este lunes, detalla que la vieron "desorientada, con la mirada perdida y un andar lento y sin rumbo definido".

Una confesión detallada

En su comparecencia, la acusada ha relatado que caminó con la niña hasta el paseo marítimo de San Cristóbal, se adentró en la costa y "sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba en uno de los charcos" que forma la marea. Según su declaración, el agua le cubría por debajo de las rodillas.

Sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba"

La mujer no ha podido precisar durante cuánto tiempo mantuvo a la bebé en el agua, declarando únicamente que fue "un rato" y que, mientras la sujetaba, "veía que abría y cerraba los ojos". Los indicios policiales, como las zapatillas de la detenida encontradas en el lugar y el estado de la niña, que estaba empapada y tenía espuma en la boca, refuerzan la hipótesis del ahogamiento.

"Escuchaba voces y veía sombras"

La expareja de la detenida y padre de la víctima ha contado al juez que la mujer se comportaba de forma "incoherente" desde hacía semanas y afirmaba que "escuchaba voces y veía sombras". Además, ha detallado que la madrugada del mismo día de los hechos le envió varios mensajes de WhatsApp que le parecieron "paranoides".

Sin embargo, los exámenes médicos realizados hasta ahora no han detectado que padezca problemas psiquiátricos o físicos ni que estuviera bajo los efectos de las drogas. El auto judicial explica que los facultativos que la han examinado indican que "presenta un discurso lineal y coherente, sin alteraciones formales del pensamiento", aunque sí aprecian en ella "una cierta indiferencia afectiva".

El sumario también recoge una contradicción en su relato, ya que, una vez detenida, llamó al padre de la bebé y le dijo: "La niña se me cayó al agua". Esta versión es anterior a su confesión ante el juez. La mujer también ha manifestado en el Juzgado que hace tiempo que piensa en suicidarse, aunque nunca lo ha intentado.

Riesgo de fuga y prisión permanente

Con todos estos indicios, el juez concluye que cabe acusar a la imputada de un delito de asesinato con alevosía, un cargo que, según remarca el auto, podría acarrear una condena de prisión permanente revisable.

Finalmente, se ha dictado contra ella una orden de prisión preventiva sin fianza al observar un elevado riesgo de fuga. El juez argumenta que la detenida no tiene arraigo en España y se encuentra en el país en situación irregular.